Presidente do Iepha é exonerado após operação contra fraudes ambientais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), João Paulo Martins, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (18/9), após ser alvo da Operação Rejeito, deflagrada ontem pela Polícia Federal (PF) para investigar um esquema de corrupção bilionário no setor de mineração em Minas Gerais.

Também deixou o posto o chefe de gabinete do órgão, Daniel Silva Queiroga. As exonerações foram publicadas em edição do Diário Oficial do Estado. Para responder interinamente pela presidência, o Governo de Minas designou Edwilson Martins.

O ex-presidente do Iepha teve os endereços vasculhados nessa quarta-feira (17/9), em mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Ele é citado pela PF por ter usado sua posição no instituto para favorecer interesses do grupo criminoso investigado.

Graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), além de mestre em História e Culturas Políticas pela UFMG, João Paulo Martins construiu trajetória nas áreas de patrimônio imaterial, política cultural, gestão do patrimônio e legislação urbana.

Em nota, o Governo de Minas disse à reportagem que não compactua com desvios de condutas de quaisquer servidores e preserva o direito ao contraditório e a ampla defesa. A gestão estadual também afirma que "todas as medidas administrativas cabíveis estão sendo tomadas. Incluindo a exoneração e afastamento dos servidores do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) implicados em investigação da Polícia Federal (PF)", completou.

Também informaram que a atual gestão do Iepha "dará continuidade às boas políticas públicas em andamento, assegurando a manutenção dos serviços e o fortalecimento da atuação do Instituto junto à sociedade mineira".

Até a publicação desta reportagem, o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (Novo) não haviam se manifestado sobre a Operação Rejeito, nem sobre os afastamentos de gestores estaduais investigados. A Cidade Administrativa, sede do Executivo mineiro, chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão.

Zema e Simões costumam se pronunciar com frequência por meio das redes sociais. Desta vez, no entanto, o posicionamento oficial do governo foi feito apenas em coletiva de imprensa, concedida na tarde de quarta-feira (17/9).

Na ocasião, o secretário de Comunicação, Bernardo Santos, comentou a saída do ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Gonçalves Franco, preso pela PF. A exoneração de Franco foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado (13/9), quatro dias antes da deflagração da operação.

Segundo Bernardo, a decisão pelo afastamento ocorreu em meio a comentários internos sobre a postura do gestor. “Havia muito burburinho e fofoca sobre a postura dele à frente da Feam. Aí a gente decidiu, para evitar qualquer tipo de risco, exonerá-lo e aí, por uma ocasião do destino, ele, quase que imediatamente, é preso pela Polícia Federal”, afirmou.

A investigação aponta Rodrigo Gonçalves como “um dos principais agentes cooptados pela ORCRIM (organização criminosa) com recebimento regular de propina para a prática de atos administrativos ilegais”. O despacho judicial destaca ainda que ele “exerceu influência direta sobre os processos de licenciamento ambiental” em benefício de empresas investigadas. Rodrigo Gonçalves ocupava a presidência da Feam desde novembro de 2023.

Ontem, o Governo de Minas Gerais também publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado, a exoneração e o afastamento de quatro servidores ligados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nomes também entre os investigados pela Polícia Federal.

Operação Rejeito

A operação foi deflagrada nessa quarta-feira (17/9) pela PF em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). Até o momento, 15 pessoas foram presas preventivamente, entre elas empresários e servidores públicos ligados ao setor ambiental.

Foram cumpridos 79 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e da suspensão das atividades de empresas envolvidas no esquema. Segundo a investigação, a organização criminosa corrompia agentes públicos para obter autorizações e licenças ambientais de forma irregular mediante pagamento de propina.

Entre os órgãos citados estão o Iphan, a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) e o próprio Iepha.

O Estado de Minas revela, desde abril, denúncias sobre irregularidades no setor, apontando para o avanço de investigações contra empresários e servidores suspeitos de facilitar crimes ambientais em Minas Gerais.