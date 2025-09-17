Secretário de Zema diz que "fofocas" afastaram ex-presidente da Feam

O secretário de Comunicação do governo Romeu Zema (Novo), Bernardo Santos, disse nesta quarta-feira (17/9), que o ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Gonçalves Franco, alvo da Operação “Rejeito”, da Polícia Federal (PF) foi exonerado no último sábado (13/9) porque “havia muito burburinho” e “fofoca” sobre a postura dele à frente da Feam.

“Aí a gente decidiu, para evitar qualquer tipo de risco, exonerá-lo e aí, por uma ocasião do destino, ele, quase que imediatamente, é preso pela Polícia Federal”, disse o secretário.



Gonçalves é apontado pela operação como “um dos principais agentes cooptados pela ORCRIM (organização criminosa) com recebimento regular de propina para a prática de atos administrativos ilegais”, afirma o despacho que determinou a prisão do ex-presidente da FEAM.

De acordo com a operação, ele “exerceu influência direta sobre os processos de licenciamento ambiental” em favor das empresas investigadas. Ele ocupava o cargo desde novembro de 2023. Questionado se o estado vai rever as normas da flexibilização ambiental anunciada por Zema em junho, ele defendeu as novas regras e disse que a intenção do estado é facilitar os procedimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O secretário disse ainda que, seguindo determinação judicial o estado publicou nesta quarta-feira (17/9) uma edição extra do Diário Oficial com exonerações de servidores comissionados e afastamento dos servidores concursados para apuração dos fatos.

Ele também afirmou que os procedimentos de licenciamento ambiental sob suspeita estão paralisados por determinação judicial e serão todos reavaliados. “Alguns dos pedidos da justiça foram exatamente para a gente paralisar os processos de licenciamento e, obviamente, a gente vai ter que revisar tudo que foi feito por eles”, afirmou.