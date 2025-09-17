Assine
overlay
Início Política
OPERAÇÃO REJEITO

Secretário de Zema diz que "fofocas" afastaram ex-presidente da Feam

Segundo Bernardo Santos, dirigente foi exonerado quatros dias antes da operação porque havia "burburinhos" sobre sua atuação à frente da fundação

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
Alessandra Mello
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
17/09/2025 17:37 - atualizado em 17/09/2025 18:30

compartilhe

Siga no
x
Secretário de Comunicação de Zema fala sobre operação que investiga fraude na Secretaria de Estado do Meio Ambiente

O secretário de Comunicação do governo Romeu Zema (Novo), Bernardo Santos, disse nesta quarta-feira (17/9), que o  ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Gonçalves Franco, alvo da Operação “Rejeito”, da Polícia Federal (PF) foi exonerado no último sábado (13/9) porque “havia muito burburinho” e “fofoca” sobre  a postura dele à frente da Feam.

“Aí a gente decidiu, para evitar qualquer tipo de risco, exonerá-lo e aí, por uma ocasião do destino, ele, quase que imediatamente, é preso pela Polícia Federal”, disse o secretário.

Leia Mais

Gonçalves é apontado pela operação como “um dos principais agentes cooptados pela ORCRIM (organização criminosa) com recebimento regular de propina para a prática de atos administrativos ilegais”, afirma o despacho que determinou a prisão do ex-presidente da FEAM.

De acordo com a operação, ele “exerceu influência direta sobre os processos de licenciamento ambiental” em favor das empresas investigadas. Ele ocupava o cargo desde novembro de 2023. Questionado se o estado vai rever as normas da flexibilização ambiental anunciada por Zema em junho, ele defendeu as novas regras e disse que a intenção do estado é facilitar os procedimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O secretário disse ainda que, seguindo determinação judicial o estado publicou nesta quarta-feira (17/9) uma edição extra do Diário Oficial com exonerações de servidores comissionados e afastamento dos servidores concursados para apuração dos fatos.

Ele também afirmou que os procedimentos de licenciamento ambiental sob suspeita estão paralisados por determinação judicial e serão todos reavaliados. “Alguns dos pedidos da justiça foram exatamente para a gente paralisar os processos de licenciamento e, obviamente, a gente vai ter que revisar tudo que foi feito por eles”, afirmou.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay