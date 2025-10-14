Assine
Marmita vegetariana tem alta de 68% em pedidos no iFood em 2025

Levantamento do iFood mostrou avanço de pedidos vegetarianos, dominados por pequenos restaurantes e concentrados em São Paulo

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
14/10/2025 16:06

Um levantamento do iFood mostrou que pedidos por marmitas vegetarianas cresceram 68% em 2025 em relação a 2024, um salto de mais de 7 mil solicitações. O movimento foi impulsionado por pequenos restaurantes.

A pesquisa apontou que 63% dos pedidos de comida vegetariana ocorrem no horário do almoço, enquanto o jantar representa 30% e o lanche da tarde, 5%. São Paulo concentra mais da metade das entregas (52%), seguida de longe pelo Paraná, com 11%.

O iFood também registrou o avanço de restaurantes especializados: 65% dos estabelecimentos que vendem refeições vegetarianas são pequenos e médios empreendedores.

