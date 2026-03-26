Bairros de BH em alta: veja as regiões que mais atraem moradores
Conheça as regiões que mais se valorizam, de bairros tradicionais a novas apostas; saiba o que considerar antes de escolher o seu novo lar
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O mercado imobiliário de Belo Horizonte segue aquecido, e a escolha do bairro ideal vai muito além da localização. Envolve estilo de vida, infraestrutura e potencial de valorização. Se você está pensando em se mudar ou investir na capital mineira, a reportagem preparou um guia com as regiões que estão em alta, desde as mais consolidadas até as novas promessas.
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Bairros nobres e consolidados
Mesmo diante do crescimento de regiões emergentes, bairros tradicionais e de perfil mais nobre continuam entre os mais procurados por quem deseja morar em Belo Horizonte:
Lourdes e Savassi
No topo da lista dos mais desejados, Lourdes e Savassi continuam sendo sinônimos de sofisticação e conveniência. Lourdes é conhecido por suas grifes, restaurantes renomados e um dos metros quadrados mais caros da cidade, além de abrigar o shopping DiamondMall. Já a Savassi pulsa com vida cultural, bares, livrarias e uma atmosfera vibrante que atrai jovens e famílias que buscam estar no centro de tudo.
Santo Agostinho, Sion e Anchieta
Regiões vizinhas à Savassi, estes bairros combinam tradição com modernidade. Santo Agostinho, com suas ruas arborizadas e uma atmosfera mais tranquila, oferece acesso a excelentes colégios, hospitais e comércio local de qualidade. Sion e Anchieta se destacam pela infraestrutura completa, com praças, academias e uma forte vocação para famílias que buscam qualidade de vida sem abrir mão das facilidades urbanas.
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Novas apostas e bairros em ascensão
Além das regiões mais tradicionais, alguns bairros de Belo Horizonte vêm ganhando destaque recente no mercado imobiliário e atraindo novos moradores em busca de melhor custo-benefício e qualidade de vida.
Pampulha: Castelo e Ouro Preto
A Pampulha tem ganhado destaque com bairros como Castelo e Ouro Preto. Eles oferecem um excelente custo-benefício, com imóveis mais novos e condomínios com infraestrutura de lazer completa. A proximidade com a Lagoa da Pampulha e o fácil acesso a importantes vias da cidade são grandes atrativos.
Buritis
Conhecido por sua grande concentração de prédios e um público jovem, o Buritis se consolidou como uma "cidade" dentro de BH. O bairro possui uma vasta gama de comércios e serviços, o que permite aos moradores resolverem quase tudo sem precisar sair da região. É uma escolha popular para estudantes e jovens casais.
Santa Tereza
Para quem busca uma vibe mais boêmia e cultural, Santa Tereza é o lugar certo. Famoso por seus bares tradicionais, vida noturna agitada e forte identidade comunitária, o bairro atrai artistas, músicos e todos que valorizam uma atmosfera mais despojada e histórica.
Tendência de exclusividade: Vale do Sereno e Vila da Serra
Embora tecnicamente localizados em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, o Vale do Sereno e a Vila da Serra se tornaram a escolha de quem busca exclusividade e condomínios de altíssimo padrão. Com empreendimentos luxuosos e uma vista privilegiada das montanhas, a região atrai um público de alto poder aquisitivo.
O que considerar antes de escolher onde morar em BH
A decisão depende de suas prioridades pessoais. Antes de bater o martelo, avalie os seguintes pontos:
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Proximidade do trabalho e estudo: calcule o tempo de deslocamento diário.
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Estilo de vida: você prefere agito ou tranquilidade? Um bairro com vida noturna ou mais familiar?
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Infraestrutura: verifique a oferta de supermercados, farmácias, hospitais, parques e transporte público na região.
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Segurança: pesquise sobre os índices de segurança e converse com moradores locais.
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Orçamento: defina quanto você pode investir na compra ou aluguel de um imóvel, considerando também os custos do condomínio e IPTU.
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