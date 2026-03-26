Bairros de BH em alta: veja as regiões que mais atraem moradores

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O mercado imobiliário de Belo Horizonte segue aquecido, e a escolha do bairro ideal vai muito além da localização. Envolve estilo de vida, infraestrutura e potencial de valorização. Se você está pensando em se mudar ou investir na capital mineira, a reportagem preparou um guia com as regiões que estão em alta, desde as mais consolidadas até as novas promessas.

Bairros nobres e consolidados

Mesmo diante do crescimento de regiões emergentes, bairros tradicionais e de perfil mais nobre continuam entre os mais procurados por quem deseja morar em Belo Horizonte:

Lourdes e Savassi

No topo da lista dos mais desejados, Lourdes e Savassi continuam sendo sinônimos de sofisticação e conveniência. Lourdes é conhecido por suas grifes, restaurantes renomados e um dos metros quadrados mais caros da cidade, além de abrigar o shopping DiamondMall. Já a Savassi pulsa com vida cultural, bares, livrarias e uma atmosfera vibrante que atrai jovens e famílias que buscam estar no centro de tudo.

Santo Agostinho, Sion e Anchieta

Regiões vizinhas à Savassi, estes bairros combinam tradição com modernidade. Santo Agostinho, com suas ruas arborizadas e uma atmosfera mais tranquila, oferece acesso a excelentes colégios, hospitais e comércio local de qualidade. Sion e Anchieta se destacam pela infraestrutura completa, com praças, academias e uma forte vocação para famílias que buscam qualidade de vida sem abrir mão das facilidades urbanas.

Novas apostas e bairros em ascensão

Além das regiões mais tradicionais, alguns bairros de Belo Horizonte vêm ganhando destaque recente no mercado imobiliário e atraindo novos moradores em busca de melhor custo-benefício e qualidade de vida.

Pampulha: Castelo e Ouro Preto

A Pampulha tem ganhado destaque com bairros como Castelo e Ouro Preto. Eles oferecem um excelente custo-benefício, com imóveis mais novos e condomínios com infraestrutura de lazer completa. A proximidade com a Lagoa da Pampulha e o fácil acesso a importantes vias da cidade são grandes atrativos.

Buritis

Conhecido por sua grande concentração de prédios e um público jovem, o Buritis se consolidou como uma "cidade" dentro de BH. O bairro possui uma vasta gama de comércios e serviços, o que permite aos moradores resolverem quase tudo sem precisar sair da região. É uma escolha popular para estudantes e jovens casais.

Santa Tereza

Para quem busca uma vibe mais boêmia e cultural, Santa Tereza é o lugar certo. Famoso por seus bares tradicionais, vida noturna agitada e forte identidade comunitária, o bairro atrai artistas, músicos e todos que valorizam uma atmosfera mais despojada e histórica.

Tendência de exclusividade: Vale do Sereno e Vila da Serra

Embora tecnicamente localizados em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, o Vale do Sereno e a Vila da Serra se tornaram a escolha de quem busca exclusividade e condomínios de altíssimo padrão. Com empreendimentos luxuosos e uma vista privilegiada das montanhas, a região atrai um público de alto poder aquisitivo.

O que considerar antes de escolher onde morar em BH

A decisão depende de suas prioridades pessoais. Antes de bater o martelo, avalie os seguintes pontos:

Proximidade do trabalho e estudo: calcule o tempo de deslocamento diário.

Estilo de vida: você prefere agito ou tranquilidade? Um bairro com vida noturna ou mais familiar?

Infraestrutura: verifique a oferta de supermercados, farmácias, hospitais, parques e transporte público na região.

Segurança: pesquise sobre os índices de segurança e converse com moradores locais.

Orçamento: defina quanto você pode investir na compra ou aluguel de um imóvel, considerando também os custos do condomínio e IPTU. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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