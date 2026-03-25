PBH instala semáforos de LED e estuda ampliação pela cidade; veja vídeo

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começou nesta segunda-feira (23/3) o teste de dispositivos sincronizados aos semáforos para aumentar a segurança dos pedestres. O projeto piloto, que durará três meses, está instalado apenas na Rua Rio de Janeiro, em frente ao Shopping Cidade, no centro de BH.

A PBH afirma que os efeitos luminosos foram criados para chamar a atenção de pessoas alheias ao entorno, principalmente pelo uso do celular, visando evitar acidentes.

Segundo a BHTRans, se os testes na Rua Rio de Janeiro forem positivos, o equipamento poderá ser instalado em outros pontos da cidade com grande circulação de pedestres e veículos, como as praças 7 de Setembro e Raul Soares, e em áreas com vida noturna agitada, como a Avenida Fleming, o Mercado Novo e a Pampulha.

Na via estudada neste momento, foram instaladas barras de LED no início das calçadas, alinhadas às faixas de pedestres, que iluminam de forma sincronizada com o semáforo.

Quando o sinal está verde para os pedestres, as barras acendem em tons esverdeados, indicando que a travessia é permitida. No momento em que o sinal estiver vermelho, as luzes avermelhadas alertam os transeuntes para não prosseguir. Junto ao LED, há um contador regressivo no semáforo de pedestres, que indica o tempo restante para a mudança do sinal.

Caik Gonçalves, de 21 anos, trabalha como ambulante no local. Ele soube das sinalizações por meio de um post do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que esteve na Rua Rio de Janeiro para lançar o projeto. O vendedor vê com bons olhos a nova ferramenta.

“Para as pessoas que andam com o celular na mão e só olham para o chão durante a travessia, é um bom alerta”, diz. “É uma coisa bacana e diferente, o ambiente fica melhor e chama a atenção dos pedestres”, afirma Gonçalves.

Ele completa que acha interessante o projeto da PBH de instalar os painéis em outros pontos da cidade, mas acredita na necessidade de adicionar mais um painel de LED para reforçar o alerta à população.

A reportagem do Estado de Minas foi ao local em diferentes momentos do dia para conferir os novos painéis. Pela manhã, a iluminação fica um pouco ofuscada devido à luminosidade solar, mas as informações no chão são identificáveis. À noite, as informações ficam bem nítidas para quem acessa a via, tanto motoristas quanto pedestres.

O músico Edson Franco trabalha há quase 11 anos em frente ao Shopping Cidade. Ele soube dos painéis pelo vendedor Caik, que o informou sobre a existência deles. O violinista acredita que essas iluminações irão auxiliar os pedestres que saem do shopping na correria, sem prestar atenção nos semáforos.

“Acho que nesse pedaço aqui, em frente ao shopping, é importante que tenha, pois vejo as pessoas atravessando com muita pressa, sem se atentar se é seguro para atravessar”, pontua Franco.

O musicista pondera que, para ampliar a tecnologia na cidade, é necessário dar tempo de uso da ferramenta no local e permitir que a população debata sobre ela, com abertura para o contraditório.

Sobre os acidentes, ele informou que, durante quase 11 anos no local, nunca presenciou uma ocorrência.

BHTrans analisará os efeitos

Segundo a PBH, a ativação faz parte de um processo de demonstração de equipamentos disponíveis no mercado, aberto pela BHTRans por meio de chamamento publicado no Diário Oficial do Município em 4 de março.

No comunicado da Prefeitura, as empresas serão responsáveis pelo fornecimento e instalação dos equipamentos. A manutenção e o pleno funcionamento ficam sob responsabilidade da organização contratada. As intervenções nas vias para instalação das barras de LED nas travessias serão executadas pela BHTRans.

O diretor do Sistema Viário da BHTRans, Humberto Paulino, afirmou que esse período de avaliação pode aumentar a percepção visual, tanto de motoristas quanto de pedestres que atravessam a via. “A ideia é analisar a eficácia desses dispositivos luminosos de advertência e verificar como eles podem contribuir para aumentar a segurança viária.”

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Ao final do período de demonstração, os equipamentos utilizados deverão ser doados à BHTRans.