PBH antecipa imunização contra gripe: saiba quando e onde se vacinar

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) antecipou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, ao iniciar aplicações de doses no Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde, no Bairro São Geraldo, na Região Leste da capital, na tarde desta segunda-feira (23/3).

A partir desta terça (24/3), a vacina estará disponível a todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra a gripe protege contra os tipos mais perigosos do vírus, incluindo as cepas Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. O objetivo da campanha é reduzir complicações, internações e óbitos.

“O imunizante é a principal forma de prevenção, especialmente diante da circulação contínua de vírus respiratórios, como a influenza e a Covid-19. Por isso, pedimos que a população procure nossas unidades para se vacinar”, reforça a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Grupos prioritários

Nesta terça-feira, a vacina estará disponível para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros, dentre outros.

Todos os grupos elegíveis podem ser verificados no site da PBH. As doses serão aplicadas nos 153 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, de segunda a sexta-feira. Os endereços e horários também estão disponíveis on-line.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina, para o devido registro. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.

Em 2025, a cobertura geral da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe em BH foi de 68,1%. Já a da Campanha de 2024 foi de 62,8%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata