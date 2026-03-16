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INOVAÇÃO

UFMG conclui primeira fase de obras do Centro Nacional de Vacinas

Previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim de 2027; complexo contará com estrutura inédita no Brasil

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Alice Pimenta*
Leandro Couri
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Leandro Couri
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Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
16/03/2026 13:55 - atualizado em 16/03/2026 13:55

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Centro Nacional de Vacinas: UFMG inaugura fase 1 das obras
Centro Nacional de Vacinas: UFMG inaugura primeira fase das obras crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) inaugurou nesta segunda-feira (16/3) a primeira fase das obras do Centro Nacional de Vacinas. O evento foi realizado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), onde ficará o complexo, e contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, da reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, e representantes do governo de Minas. A solenidade também celebrou os dez anos do CTVacinas da instituição. 

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A etapa inicial da construção contemplou a parte estrutural do complexo científico, incluindo os dois blocos principais: o edifício dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento e a planta-piloto destinada à produção de lotes clínicos de vacinas.

O projeto entra agora na segunda fase, voltada à instalação da infraestrutura científica e tecnológica. 

A previsão é de que as obras sejam totalmente concluídas até o fim de 2027. Entretanto, a ideia é que os primeiros laboratórios de pesquisa e desenvolvimento estejam completamente instalados ainda em 2026, já entrando em funcionamento no início do ano que vem.

Inovação

Enquanto o prédio dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento replica modelos já existentes em instituições científicas brasileiras, a planta de produção de lotes clínicos representa uma novidade. A estrutura, inédita no Brasil, foi projetada especificamente para produzir imunizantes ainda em fase experimental, para a realização de testes.

Com isso, pesquisadores brasileiros poderão acelerar o desenvolvimento de novos imunizantes e reduzir etapas logísticas do processo científico. "Teremos essa estrutura que vai produzir esse lote-piloto, ou seja, avançar ainda mais na ciência brasileira, tornando nosso país cada vez mais soberano na produção de ciência", disse a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida.

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Luciana Santos reforçou a importância do projeto. "O Centro Nacional de Vacinas representa um novo patamar para a ciência brasileira ao integrar pesquisa, desenvolvimento e produção de pilotos de imunizantes, transformando conhecimento científico em soluções concretas para a saúde pública", disse a ministra.

O governo federal investiu R$ 50 milhões no complexo, que também contou com R$ 30 milhões em investimentos provenientes do governo de Minas Gerais.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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