Alumínio nas vacinas: estudo reforça segurança e desmonta mitos antivacina

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Apesar de o alumínio ser utilizado em vacinas há quase 100 anos, nas últimas décadas o elemento passou a ser alvo de desinformação e frequentemente é apontado, de forma simplista, como responsável por problemas de saúde complexos. Profissionais enviesados ou mal-intencionados correlacionam a presença do alumínio nas vacinas a condições como autismo, doenças neurológicas e doenças autoimunes, apesar dessas hipóteses já terem sido amplamente refutadas pela comunidade científica.

Um estudo publicado em fevereiro de 2026 na revista científica Pediatrics, uma das mais importantes publicações da pediatria mundial, reforça a segurança do alumínio utilizado como adjuvante em vacinas. A pesquisa analisou a exposição ao mineral ao longo da vida seguindo o calendário vacinal recomendado.

Os dados mostram que a exposição total ao alumínio proveniente das vacinas varia entre 4,14 mg e 7,47 mg ao longo de 18 anos. No primeiro ano de vida, período em que o calendário vacinal é mais intenso, a exposição total varia entre 1,96 mg e 3,38 mg.

Segundo a pediatra Anna Dominguez Bohn, esses valores são considerados baixos quando comparados a outras fontes de exposição ao mineral presentes no dia a dia. “O alumínio é o terceiro elemento mais abundante da Terra. Ele está naturalmente presente na água, em alimentos, em fórmulas infantis e até mesmo no leite materno. O próprio artigo mostra que uma única dose diária antiga de antiácido pediátrico, muito utilizado no passado, podia fornecer mais alumínio do que todo o calendário vacinal até os 18 anos”, explica.

Por que as vacinas contêm alumínio

O alumínio presente nas vacinas não atua como conservante nem como “enchimento”. Ele é utilizado como adjuvante, substância que aumenta a resposta imunológica do organismo, tornando a vacina mais eficaz e duradoura.

Com o uso do adjuvante, é possível utilizar quantidades menores de antígeno, a substância ativa que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, mantendo a eficácia da imunização. “Com o alumínio, a memória do sistema imunológico é potencializada mesmo com menos antígeno, algo especialmente importante em bebês, cujo sistema imunológico ainda está em amadurecimento”, afirma a pediatra.

O alumínio se acumula no corpo?

Outra dúvida comum que circula na internet diz respeito ao possível acúmulo de alumínio no organismo. Segundo informações frequentemente disseminadas em redes sociais, o alumínio das vacinas se acumularia no corpo e causaria diversas doenças.

Na realidade, estudos farmacocinéticos mostram que o alumínio aplicado na vacina forma inicialmente um depósito no músculo, sendo liberado lentamente e eliminado pelos rins. “Diversos estudos demonstram que esses níveis não chegam a ser detectáveis no sangue, muito menos atingem níveis tóxicos, mesmo em prematuros”, explica a especialista.

Vacinas e autismo

Uma das maiores desinformações da medicina contemporânea é a alegação de que ‘vacinas causam autismo por conta do alumínio’. O estudo que inicialmente sugeriu essa associação foi posteriormente retirado das bases científicas por falhas metodológicas graves, e o médico responsável foi impedido de exercer a profissão.

Para avaliar essa hipótese de forma robusta, um dos maiores estudos já realizados sobre o tema, conduzido na Dinamarca e publicado no periódico científico Annals of Internal Medicine, analisou dados de mais de 1,2 milhão de crianças acompanhadas em registros nacionais de saúde.

Os resultados mostraram que não há associação entre a exposição ao alumínio presente nas vacinas e o desenvolvimento de doenças autoimunes, alergias ou transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo autismo.

Outras doenças, como Alzheimer, também já foram associadas às vacinas e posteriormente refutadas por estudos que demonstraram, inclusive, menor risco de demência entre pessoas vacinadas. O mesmo estudo dinamarquês também não encontrou aumento de asma ou alergias entre os grupos vacinados.

Após quase um século de uso e bilhões de doses aplicadas, a evidência científica acumulada é clara. “Vacinas produzem adultos saudáveis. O alumínio é essencial para a eficácia de várias vacinas e a exposição por meio da vacinação é pequena quando comparada a outras fontes presentes no cotidiano. Os benefícios comprovados da vacinação superam amplamente os riscos teóricos que nunca foram demonstrados”, enfatiza a pediatra.