Vacinação: jovens podem receber doses contra três doenças diferentes em BH
As vacinas serão aplicadas no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro, das 14h30 às 17h
compartilheSIGA
Jovens de 15 a 29 anos poderão ser vacinados contra três doenças diferentes nesta sexta-feira (6/3). O mutirão será realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de Belo Horizonte, das 14h30 às 17h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Prefeitura de BH, serão disponibilizadas as vacinas contra tétano (antitetânica), HPV e hepatite B. A iniciativa faz parte das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) para a ampliação da cobertura vacinal e a promoção da saúde das juventudes, com foco na prevenção de doenças imunopreveníveis.
Para receberem as doses, os jovens devem apresentar o cartão de vacinação para a conferência do histórico e a atualização das doses necessárias.
Leia Mais
Caso a pessoa não esteja com o esquema completo, a equipe de saúde fará a avaliação e aplicará as vacinas indicadas, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunização, por faixa etária e histórico vacinal.
O mutirão ainda contará com com uma equipe do projeto "BH de Mãos Dadas contra a Aids", que atuará na sensibilização dos jovens para o cuidado com a saúde sexual.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Haverá também uma tenda onde os jovens poderão saber mais sobre os pontos de atendimento da rede SUS-BH voltados para a prevenção e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), e receberem informações sobre as formas de prevenção dessas doenças.