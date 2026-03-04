Assine
IMUNIZANTES

Vacinação: jovens podem receber doses contra três doenças diferentes em BH

As vacinas serão aplicadas no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro, das 14h30 às 17h

Estado de Minas
04/03/2026 17:48

Mutirão de vacinação de jovens acontece na próxima sexta-feira (6) no CRJ
Mutirão de vacinação de jovens acontece na próxima sexta-feira (6) no CRJ crédito: Diego Paraíso/Divulgação

Jovens de 15 a 29 anos poderão ser vacinados contra três doenças diferentes nesta sexta-feira (6/3). O mutirão será realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de Belo Horizonte, das 14h30 às 17h.

Segundo a Prefeitura de BH, serão disponibilizadas as vacinas contra tétano (antitetânica), HPV e hepatite B. A iniciativa faz parte das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) para a ampliação da cobertura vacinal e a promoção da saúde das juventudes, com foco na prevenção de doenças imunopreveníveis. 

Para receberem as doses, os jovens devem apresentar o cartão de vacinação para a conferência do histórico e a atualização das doses necessárias. 

Caso a pessoa não esteja com o esquema completo, a equipe de saúde fará a avaliação e aplicará as vacinas indicadas, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunização, por faixa etária e histórico vacinal.

O mutirão ainda contará com com uma equipe do projeto "BH de Mãos Dadas contra a Aids", que atuará na sensibilização dos jovens para o cuidado com a saúde sexual. 

Haverá também uma tenda onde os jovens poderão saber mais sobre os pontos de atendimento da rede SUS-BH voltados para a prevenção e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), e receberem informações sobre as formas de prevenção dessas doenças.

doses vacina

