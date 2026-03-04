Vacinação: jovens podem receber doses contra três doenças diferentes em BH

Jovens de 15 a 29 anos poderão ser vacinados contra três doenças diferentes nesta sexta-feira (6/3). O mutirão será realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de Belo Horizonte, das 14h30 às 17h.

Segundo a Prefeitura de BH, serão disponibilizadas as vacinas contra tétano (antitetânica), HPV e hepatite B. A iniciativa faz parte das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) para a ampliação da cobertura vacinal e a promoção da saúde das juventudes, com foco na prevenção de doenças imunopreveníveis.

Para receberem as doses, os jovens devem apresentar o cartão de vacinação para a conferência do histórico e a atualização das doses necessárias.

Caso a pessoa não esteja com o esquema completo, a equipe de saúde fará a avaliação e aplicará as vacinas indicadas, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunização, por faixa etária e histórico vacinal.

O mutirão ainda contará com com uma equipe do projeto "BH de Mãos Dadas contra a Aids", que atuará na sensibilização dos jovens para o cuidado com a saúde sexual.

Haverá também uma tenda onde os jovens poderão saber mais sobre os pontos de atendimento da rede SUS-BH voltados para a prevenção e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), e receberem informações sobre as formas de prevenção dessas doenças.