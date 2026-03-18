Serviço de patinetes elétricos começa a funcionar na capital

Patinetes elétricos azuis podem ser encontrados espalhados pela região Central e bairros da Região Oeste de Belo Horizonte a partir desta quarta-feira (18/3).

Foram disponibilizados 1.500 patinetes pela empresa JET, responsável pelo serviço. Os pontos de coleta e entrega dos veículos podem ser vistos dentro do aplicativo JET, disponível na App Store e Google Play. Para acessar os veículos também é necessária a utilização do app. Através da leitura de um QR Code no patinete, o usuário pode destravar o transporte. Os valores de utilização variam.

A taxa de desbloqueio fica entre R$ 2 e R$ 3 e o valor por minuto entre R$ 0,49 e R$ 0,29. As tarifas seguirão o modelo dinâmico, ou seja, os valores variam de acordo com o horário e o dia da semana. O aplicativo também tem a opção de pacote de minutos para reduzir o valor de viagens de longa duração e um pacote de assinatura de R$ 10 mensal que permite a utilização dos veículos pagando apenas o tempo, sem a taxa inicial.

O controle da velocidade é realizado através de geolocalização e de inteligência artificial. A regulação da medida ocorre de forma automática de acordo com a área em que o patinete se encontra. Ela é indicada através da mudança de cor de luzes no próprio veículo.

Essas definições foram estabelecidas por testes realizados pela SUMOB na capital no ano passado, entre julho e agosto, e foram registradas de forma contratual com a empresa que fornece o equipamento.

Os patinetes podem ser deixados nos pontos de paradas indicados no próprio aplicativo. A finalização da corrida precisa de uma foto mostrando que o meio de transporte está em local seguro. Equipes da JET farão rondas pela cidade e monitoramento do GPS para a realocação necessária das conduções deixadas em local errado. Os funcionários também realizam a troca das baterias, cuja carga restante pode ser visualizada através do aplicativo.

PEQUENAS DISTÂNCIAS

A implementação dos patinetes tem o objetivo de facilitar o transporte de curtas distâncias. “Essa é uma opção de micromobilidade”, destaca o Superintendente da SUMOB, Rafael Murta. Caminhos que normalmente seriam realizados a pé podem ser facilitados com o novo meio de transporte.

Apesar de ser permitido transitar em vias regulamentadas de carros, com velocidade máxima de até 40km/h, o prefeito Álvaro Damião destaca que o objetivo do veículo não é a velocidade. Grandes avenidas dentro da área de atendimento como a Av. Raja Gabaglia e Av. Amazonas, são locais proibidos de circulação dos patinetes para evitar acidentes.

O desligamento dos veículos é realizado automaticamente ao entrar em locais proibidos. Mantendo a segurança em locais de pedestres, o Parque Municipal e a Praça da Liberdade são áreas que têm limite de velocidade automaticamente estabelecido de 10km/h.

ESCOLA SEGURA

Na manhã desta quarta-feira (18/3), a JET realizou uma operação Escola Segura, na Rua Goiás, ao lado da Prefeitura, para instruir sobre a utilização do patinete no início de sua operação na cidade. No local, era possível encontrar profissionais que ajudavam as pessoas tirando dúvidas sobre a operação e o funcionamento dos novos equipamentos.

“As pessoas têm essa oportunidade, tanto de aprender gratuitamente a usar o patinete, quanto ganhar um capacete”, afirmou o superintendente da SUMOB. De acordo com o contrato com a Prefeitura, a JET é obrigada a realizar duas Escolas Seguras por semestre, onde sempre serão distribuídos capacetes para a circulação. O uso da proteção, como utilizado em bicicletas, é recomendado mas não é obrigatório.

HISTÓRICO

Essa não é a primeira vez que patinetes elétricos são instalados em Belo Horizonte. Em 2019, veículos da empresa Yellow e Grin circulavam na cidade. No mesmo ano, de acordo com dados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), só o Hospital João XXIII atendeu 70 pessoas vítimas de acidentes com patinetes.

Em setembro de 2019, o engenheiro, Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos, andava de patinete quando morreu após bater a cabeça em um bloco de concreto. O acidente aconteceu na Avenida Paraná, esquina com a Rua dos Tupis. Os serviços da Yellow e Grin foram descontinuados no início de 2020, por questões operacionais.

RECEPÇÃO

Neste primeiro dia de serviço, moradores da capital questionam a tarifa para usar o transporte. Viviane Gravina de 46 anos já usou o patinete na correria e gostou da experiência. "A gente tem que andar mais tranquilo", destaca a usuária após subir uma ladeira pela calçada e tomar bastante cuidado com os pedestres. Apesar de contente com o resultado, ela acredita que os valores poderiam ser melhores.

Alice Teixeira, de 17 anos, afirma que utilizaria o transporte se fosse gratuito. Ela acredita que ele pode ser um ótimo auxiliar para subir os morros da cidade. Paula Aparecida Batista, 47 anos, confirma a ideia de auxiliar a subir ladeiras mas relata receio para andar. "Na praça dá! Morro eu nunca vi, não!'', destacou ao ver pessoas andando com os patinetes na Praça da Liberdade.

DISPONIBILIDADE

A SUMOB não tem planos de expansão do serviço no momento, tendo seu foco no planejamento das funcionalidades na área central, Avenida do Contorno e a regional Oeste, com algumas restrições. Ainda não existe uma previsão de números de usuários que vão usufruir do novo meio de transporte.

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O chamamento público, responsável pela alocação dos patinetes, continua aberto. Tanto a JET, como outras empresas que atendam a todos os requisitos, podem se inscrever para prover o serviços na capital mineira.