Empresa de bicicletas Yellow encerra atividade em BH

A startup, controladora das empresas dedeelétricos, anunciou que está encerrando as atividades em. A empresa também vai deixar de operar eme se concentrará apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Em comunicado, a startup afirmou que a decisão se deu por "razões operacionais" e tem como objetivo manter a eficiência, estabilidade e segurança dos serviços.

As bicicletas foram retiradas de circulação para passar por "checagem e verificação das condições de operação e segurança". Já os patinetes das cidades que a startup deixou serão transferidas para as capitais que continuarão sendo atendidas. A reestruturação também significou a demissão de funcionários, mas a Grow não informou o número exato de desligamentos. A empresa afirma que ajudará os antigos empregados a se recolocarem no mercado.

Em nota, o CEO da Grow, Jonathan Levy, afirmou que a mudança apresentou decisões difíceis "porém necessárias para aperfeiçoar a oferta de nossos serviços e consolidar a nossa atuação na América Latina". O executivo prossegue dizendo acreditar no mercado de micromobilidade e que ainda há espaço para crescimento na região. "O mercado da micromobilidade é fundamental para revolucionar a forma como as pessoas se locomovem nas cidades", escreveu.

A Grow foi fundada em 2019, a partir da fusão da mexicana Grin, líder no mercado de compartilhamento de patinetes na América Latina, e a brasileira Yellow.

