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Vandalismo contra patinetes elétricos pode levar à prisão em BH

Guarda Municipal vai encaminhar suspeitos à polícia por dano ao patrimônio privado. Equipamentos têm sido depredados e usados por pessoas em situação de rua

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/03/2026 07:45

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O transporte por patinete em Belo Horizonte foi respaldado pela norma publicada em 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
Os veículos precisam ser deixados em pontos específicos de estacionamento, indicados no aplicativo crédito: PBH / Reprodução

Uma semana depois do início da operação dos patinetes elétricos em Belo Horizonte (MG), a Guarda Civil Municipal informou, nessa quarta-feira (25/3), que pessoas flagradas vandalizando os equipamentos poderão ser presas.

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Segundo o órgão, os envolvidos serão encaminhados à Polícia Civil pelo crime de dano ao patrimônio privado. Além disso, a ocorrência será comunicada à empresa responsável pelo serviço, a JET.

Relatos que circulam nas redes sociais mostram casos de vandalismo, como retirada de baterias, esconderijo dos patinetes em áreas de mata e até uso indevido por pessoas em situação de rua para apoiar pertences.

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Os patinetes começaram a operar na capital mineira em 18 de março, inicialmente na região central e em bairros da Região Oeste. Para utilizar o serviço, é necessário baixar o aplicativo da JET, disponível nas lojas digitais App Store e Google Play, e realizar cadastro com pagamento via cartão ou Pix.

As tarifas variam conforme o horário e o dia, com desbloqueio entre R$ 2 e R$ 3 e cobrança por minuto entre R$ 0,49 e R$ 0,99.

O uso também exige que os veículos sejam deixados em pontos específicos de estacionamento, indicados no aplicativo, para evitar obstrução das calçadas e garantir a organização do serviço.

Operação com foco na segurança

O transporte por patinete em Belo Horizonte é respaldado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio de norma publicada em 2023. A Resolução 996, que define regras para ferramentas de mobilidade individual com motor elétrico, estabelece critérios como potência máxima do equipamento, limite de velocidade, dimensões e equipamentos obrigatórios de segurança.

A JET Patinetes Elétricos foi selecionada por meio do Chamamento Público 01/2026, conduzido pela Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob). O objetivo é ampliar as opções de micromobilidade na cidade e oferecer mais uma alternativa de deslocamento em trajetos curtos, integrada a outros modos de transporte.

A implantação, manutenção e gestão do serviço ficam a cargo da operadora, sem custos para o município. Os equipamentos têm rastreamento em tempo real via GPS, sistema antifurto e limitação automática de velocidade por geolocalização, além de rodas maiores e plataforma mais larga, garantindo mais estabilidade e segurança para o usuário.

Os patinetes podem circular em áreas de pedestres, desde que respeitados os limites de velocidade, em ciclovias e ciclofaixas, considerados os locais mais seguros, e em vias com velocidade regulamentada de até 40 km/h. Entre as diretrizes para operação segura estão:

• Equipamentos obrigatórios, como indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna;
• Velocidade máxima de 6 km/h em calçadas, praças e parques;
• Até 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas;
• Idade mínima de 18 anos para cadastro;
• Uso individual do equipamento;
• Proibição de transporte de passageiros e animais;
• Incentivo ao uso de capacete — como os utilizados com bicicletas;
• Limitador de 12 km/h para usuários iniciantes.

Em julho e agosto de 2025, a Sumob realizou testes com patinetes elétricos em diferentes regiões da cidade. O objetivo da ação foi analisar, na prática, as condições de operação e segurança para a circulação dos patinetes em vias públicas. As informações coletadas e analisadas subsidiaram a definição de critérios de operação que constaram no Termo de Credenciamento para Empresas Operadoras.

Obrigações da empresa habilitada

A JET é a primeira empresa habilitada a operar patinetes elétricos compartilhados na capital mineira. A empresa apresentou proposta para atuar na Área Central e na Regional Oeste. Serão disponibilizados 1,5 mil patinetes, sendo 1,1 mil na Área Central e 400 na Regional Oeste.

O edital previu operação em 10 lotes da cidade e estabeleceu que empresas interessadas nas áreas mais procuradas, como a Central e as regionais Centro-Sul e Pampulha, também assumissem outros lotes.

O termo de credenciamento estabelece que a empresa deve oferecer seguro contra acidentes, promover campanhas educativas sobre direção segura e regras de trânsito, manter equipe de instrutores e compartilhar diariamente os dados de utilização dos equipamentos.

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A JET está presente em mais de 40 municípios brasileiros, incluindo cidades-chave de transporte, como São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Em 2025, foram realizadas cerca de 12 milhões de viagens, todas com cobertura de seguro contra acidentes.

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