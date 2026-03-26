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Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta quinta (26/3)

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/03/2026 07:34

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Sabado amanheceu chuvoso em Belo Horizonte, mas mesmo assim algumas pessoas arriscaram correr na Avenida Benadeirantes. Clima deve ficar firme domingo
A umidade do ar deve chegar a 40% à tarde, exigindo atenção à hidratação crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Em Belo Horizonte, a quinta-feira (26/3) será marcada por calor intenso e possibilidade de pancadas de chuva rápidas a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado, com temperatura mínima de 17,4°C e máxima de 31°C. A umidade do ar deve chegar a 40% à tarde, exigindo atenção à hidratação. 

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,5°C, às 6h40.
  • Centro-Sul: 18,1°C, às 6h40.
  • Oeste: 17,4°C, com sensação térmica de 9,5°C, às 6h.
  • Pampulha: 19,7°C, com sensação térmica de 21,6°C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,8°C, às 6h20.

 

Como fica o tempo no estado?

Nas demais regiões de Minas Gerais, as instabilidades diminuem nesta quinta-feira. O deslocamento para oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) concentra as chuvas principalmente no Noroeste e no Triângulo Mineiro. No entanto, o transporte de umidade do oceano para o continente ainda pode provocar pancadas isoladas na faixa leste e no sul do estado.

Outono começa com transição no clima

outono começou na última sexta-feira (20/3) e inaugura um período de transição no clima mineiro. Apesar da mudança de estação, a chuva ainda marca presença até o fim de março, mas perde força gradativamente ao longo de abril, abrindo espaço para dias mais estáveis.

A nova estação traz mudanças perceptíveis no dia a dia: manhãs mais frescas, tardes menos abafadas e nevoeiros mais frequentes ao amanhecer, especialmente em áreas de vale e regiões serranas.

A partir de maio, o cenário muda ainda mais com a chegada das primeiras massas de ar frio ao Sudeste. Esse avanço pode provocar quedas bruscas de temperatura de um dia para o outro e sequências de dias com clima mais ameno. Em áreas mais elevadas do Sul de Minas, o fenômeno também pode favorecer as primeiras formações de geada do ano, típicas desse período.

 
 

 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

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