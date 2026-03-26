Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta quinta (26/3)
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado
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Em Belo Horizonte, a quinta-feira (26/3) será marcada por calor intenso e possibilidade de pancadas de chuva rápidas a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado, com temperatura mínima de 17,4°C e máxima de 31°C. A umidade do ar deve chegar a 40% à tarde, exigindo atenção à hidratação.
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Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,5°C, às 6h40.
- Centro-Sul: 18,1°C, às 6h40.
- Oeste: 17,4°C, com sensação térmica de 9,5°C, às 6h.
- Pampulha: 19,7°C, com sensação térmica de 21,6°C, às 6h.
- Venda Nova: 19,8°C, às 6h20.
Como fica o tempo no estado?
Nas demais regiões de Minas Gerais, as instabilidades diminuem nesta quinta-feira. O deslocamento para oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) concentra as chuvas principalmente no Noroeste e no Triângulo Mineiro. No entanto, o transporte de umidade do oceano para o continente ainda pode provocar pancadas isoladas na faixa leste e no sul do estado.
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O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.