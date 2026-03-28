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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Idoso indiciado por espionar adolescentes em banheiro

Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais apontam que homem observava as vítimas durante a ida delas ao banheiro de um estabelecimento comercial

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 09:00

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PCMG indicia homem por espionar adolescentes em banheiro
Polícia Civil concluiu inquérito do crime ocorrido em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba crédito: PCMG/Divulgação

Um idoso, de 66 anos, foi indiciado nessa sexta-feira (28/3) suspeito de importunação sexual, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. A conclusão do inquérito foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). As investigações da corporação indicaram graves violações à intimidade de adolescentes no interior de um estabelecimento comercial da cidade.

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Conforme a apuração, o suspeito utilizava um buraco, estrategicamente posicionado entre o depósito e o banheiro do local, para a espionar as vítimas. A abertura era parcialmente escondida por objetos para dificultar a identificação.

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De acordo com as provas colhidas, entre vídeos, áudios e depoimentos, o investigado mantinha um padrão de comportamento: sempre que adolescentes se dirigiam ao banheiro, ele se deslocava ao depósito para observá-las pela fenda.

Segundo o delegado Guilherme Campos, a conduta configura ato libidinoso praticado sem consentimento, violando a dignidade sexual das jovens em momento de vulnerabilidade.

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O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências cabíveis. A PC orienta que eventuais outras vítimas compareçam à delegacia para formalização de denúncia, com garantia de acolhimento e preservação da identidade.

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