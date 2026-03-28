Idoso indiciado por espionar adolescentes em banheiro

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 66 anos, foi indiciado nessa sexta-feira (28/3) suspeito de importunação sexual, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. A conclusão do inquérito foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). As investigações da corporação indicaram graves violações à intimidade de adolescentes no interior de um estabelecimento comercial da cidade.

Conforme a apuração, o suspeito utilizava um buraco, estrategicamente posicionado entre o depósito e o banheiro do local, para a espionar as vítimas. A abertura era parcialmente escondida por objetos para dificultar a identificação.

De acordo com as provas colhidas, entre vídeos, áudios e depoimentos, o investigado mantinha um padrão de comportamento: sempre que adolescentes se dirigiam ao banheiro, ele se deslocava ao depósito para observá-las pela fenda.

Segundo o delegado Guilherme Campos, a conduta configura ato libidinoso praticado sem consentimento, violando a dignidade sexual das jovens em momento de vulnerabilidade.

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O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências cabíveis. A PC orienta que eventuais outras vítimas compareçam à delegacia para formalização de denúncia, com garantia de acolhimento e preservação da identidade.