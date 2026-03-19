PC cumpre mandados em BH e Santa Luzia contra influenciador; entenda

Um influenciador digital de 28 anos foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (19/3), em Belo Horizonte e Santa Luzia, na Grande BH, após denúncia anônima relatando que ele utilizava suas redes sociais para divulgar práticas ilegais, como manobras perigosas no trânsito, além de produzir, anunciar e comercializar dispositivos destinados à supressão de sinal identificador veicular.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a equipe da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (Depifvra) da Polícia Civil apreendeu um automóvel e uma motocicleta equipados com esses dispositivos, além de aparelhos celulares que serão submetidos à perícia. A Polícia Civil não divulgou o nome do influenciador.

As apurações também indicam possível ligação do suspeito com uma organização criminosa voltada à prática de estelionato, incluindo a clonagem de sites de apostas e a manutenção de plataformas ilegais na internet.

“Os serviços eram promovidos nas redes sociais do investigado, com alcance de milhares de visualizações diárias, gerando ganhos financeiros a partir da adesão de usuários. Há indícios de que os sites utilizados tenham origem em países asiáticos”, informou o delegado Felipe Fonseca Peres, conforme texto divulgado pela assessoria de imprensa da instituição policial.

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O inquérito policial está em andamento, e a polícia suspeita que outras pessoas estejam envolvidas no esquema.

