Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

Todas as regiões de BH estão em alerta para granizo nesta quinta-feira

Defesa Civil municipal também emitiu alerta para chuvas intensas com possibilidade de enxurradas e alagamentos

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/03/2026 19:01 - atualizado em 19/03/2026 19:29

compartilhe

SIGA
x
Alerta é válido para todas as regionais de Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil de municipal crédito: Divulgação Defesa Civil de BH

Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na noite desta quinta-feira (19/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 18h50. O aviso é válido para as próximas duas horas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O órgão também emitiu alerta para chuvas intensas com possibilidade de enxurradas e alagamentos. Conforme atualização emitida pela Defesa Civil de BH às 18h50 desta quinta-feira, chove extremamente forte nas regionais Venda Nova e Pampulha. O volume de chuva é maior que 5 milímetros a cada 5 minutos, segundo o órgão. 

Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta: 

  • Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
  • Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
  • Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
  • Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
  • Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Risco geológico

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).  

O alerta para a região era de risco moderado nessa quarta-feira, mas hoje a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas. 

Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais de risco de desabamento

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.

Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros Militar (193). 

Tópicos relacionados:

alerta bh defesa-civil-bh granizo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay