Todas as regiões de BH estão em alerta para granizo nesta quinta-feira
Defesa Civil municipal também emitiu alerta para chuvas intensas com possibilidade de enxurradas e alagamentos
compartilheSIGA
Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na noite desta quinta-feira (19/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 18h50. O aviso é válido para as próximas duas horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O órgão também emitiu alerta para chuvas intensas com possibilidade de enxurradas e alagamentos. Conforme atualização emitida pela Defesa Civil de BH às 18h50 desta quinta-feira, chove extremamente forte nas regionais Venda Nova e Pampulha. O volume de chuva é maior que 5 milímetros a cada 5 minutos, segundo o órgão.
Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.
Risco geológico
A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).
O alerta para a região era de risco moderado nessa quarta-feira, mas hoje a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.
Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sinais de risco de desabamento
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros Militar (193).