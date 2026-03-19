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SERRA DO CURRAL

"Cascata de nuvens" é registrada na Serra do Curral; veja vídeo

As imagens feitas nesta quinta-feira (19/3) mostram a nuvem orográfica entre as montanhas do cartão postal mineiro

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
19/03/2026 14:25

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Nuvem orográfica foram registradas nesta quinta-feira (19/3)
Nuvem orográfica foram registradas nesta quinta-feira (19/3) crédito: Laura Lima / Arquivo pessoal

Imagens cedidas ao Estado de Minas nesta quinta-feira (18/3) mostram um evento natural na Serra do Curral, em Belo Horizonte (MG). O vídeo mostra uma camada densa entre as montanhas da cidade. 

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De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o evento é chamado de nuvem orográfica, em que ela se forma de um lado da montanha e, ao passar pelo cume, se dissipa, o que dá a sensação de que ela está em queda como uma cascata. 

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Ela conta que eventos como esse são mais comuns nos meses do outono ou inverno. O verão termina nesta sexta-feira (20/3). 

 

Previsão do tempo em BH

Esta quinta-feira (19/3) é de tempo instável em Belo Horizonte, com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já houve chuva forte na parte da manhã.  

Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 19,5°C na madrugada. A máxima deve chegar aos 28°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve atingir cerca de 60% no período da tarde. 

 

Características do clima no mês de março

Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas. 

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