"Cascata de nuvens" é registrada na Serra do Curral; veja vídeo
As imagens feitas nesta quinta-feira (19/3) mostram a nuvem orográfica entre as montanhas do cartão postal mineiro
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Imagens cedidas ao Estado de Minas nesta quinta-feira (18/3) mostram um evento natural na Serra do Curral, em Belo Horizonte (MG). O vídeo mostra uma camada densa entre as montanhas da cidade.
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De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o evento é chamado de nuvem orográfica, em que ela se forma de um lado da montanha e, ao passar pelo cume, se dissipa, o que dá a sensação de que ela está em queda como uma cascata.
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Ela conta que eventos como esse são mais comuns nos meses do outono ou inverno. O verão termina nesta sexta-feira (20/3).
Previsão do tempo em BH
Esta quinta-feira (19/3) é de tempo instável em Belo Horizonte, com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já houve chuva forte na parte da manhã.
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Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 19,5°C na madrugada. A máxima deve chegar aos 28°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve atingir cerca de 60% no período da tarde.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.