Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (19/3)? Veja a previsão
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado
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A quinta-feira (19/3) será de tempo instável em Belo Horizonte, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.
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Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 19,5°C, enquanto a máxima deve chegar aos 28°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar tende a cair ao longo do dia, podendo atingir cerca de 60% no período da tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 20,3°C, às 3h05.
- Centro-Sul: 19,5°C, às 4h55.
- Oeste: 19,6°C, com sensação térmica de 21,4°C às 4h.
- Pampulha: 20,2°C, com sensação térmica de 22,5°C às 3h.
- Venda Nova: 20,3°C, às 6h.
Como fica o tempo em Minas?
Em todo o estado, o cenário também é de instabilidade. A combinação de ventos e a alta disponibilidade de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de chuva, com possibilidade de trovoadas em grande parte do território mineiro.
A tendência, segundo a previsão meteorológica, é que os últimos dias do verão sejam marcados por condições típicas da estação, com tempo chuvoso e variação de nebulosidade em diversas regiões do estado.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.