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Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (19/3)? Veja a previsão

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
19/03/2026 07:50

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O alerta é válido até a próxima segunda-feira (18/11)
Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 19,5°C crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A quinta-feira (19/3) será de tempo instável em Belo Horizonte, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.

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Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 19,5°C, enquanto a máxima deve chegar aos 28°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar tende a cair ao longo do dia, podendo atingir cerca de 60% no período da tarde.

 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 20,3°C, às 3h05.
  • Centro-Sul: 19,5°C, às 4h55.
  • Oeste: 19,6°C, com sensação térmica de 21,4°C às 4h.
  • Pampulha: 20,2°C, com sensação térmica de 22,5°C às 3h.
  • Venda Nova: 20,3°C, às 6h.

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Como fica o tempo em Minas?

Em todo o estado, o cenário também é de instabilidade. A combinação de ventos e a alta disponibilidade de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de chuva, com possibilidade de trovoadas em grande parte do território mineiro.

A tendência, segundo a previsão meteorológica, é que os últimos dias do verão sejam marcados por condições típicas da estação, com tempo chuvoso e variação de nebulosidade em diversas regiões do estado.

Características do clima no mês de março

Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

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