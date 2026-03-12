Assine
GERAIS

Prefeitura mobiliza equipes para reparar danos causados pelas chuvas

Temporais afetaram diversos pontos de Sabará

Redação
Redação
Repórter
12/03/2026 18:00

Equipes da prefeitura foram mobilizadas desde o início das ocorrências
Equipes da prefeitura foram mobilizadas desde o início das ocorrências crédito: Prefeitura de Sabará/Reprodução

A cidade de Sabará enfrentou fortes chuvas entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11), que provocaram diversos transtornos para moradores e afetaram diferentes regiões do município. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), o prefeito Sargento Rodolfo afirmou que equipes da prefeitura foram mobilizadas desde os primeiros registros de problemas.

Segundo Rodolfo, os temporais, que ocorreram em um curto intervalo de tempo, afetaram diversos pontos do município, inclusive equipamentos de saúde e educação, como escolas e postos de saúde. As aulas na Escola Municipal Edith de Assis e no CEI Dona Arminda Barbosa de Amorim foram suspensas nessa quarta-feira (11) para a realização de reparos nos telhados das unidades, que foram danificados pela força da água. 

Apesar dos impactos, o prefeito destacou que as equipes municipais trabalharam para restabelecer os serviços e liberar vias afetadas. "A gente parou os trabalhos ontem ]quarta-feira, 10] meia-noite, estamos retomando agora pela manhã. As ruas já foram desobstruídas, os postos retomados”, disse.

Desafios de drenagem

Durante a coletiva, Rodolfo afirmou ainda que episódios de chuva intensa acabam evidenciando problemas estruturais antigos relacionados à drenagem urbana. "Uma cidade não é como uma casa que tem um projeto arquitetônico. A gente não sabe o que está debaixo da terra. São muitas galerias que foram feitas, muitas até com pequena vazão", ressaltou. 

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a prefeitura pretende intensificar ações de limpeza e desobstrução das galerias pluviais, principalmente durante o período seco.

O prefeito também pediu a colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo e entulho nas ruas, o que pode contribuir para o entupimento de bueiros.

