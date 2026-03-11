Chuva e umidade em casa? Veja como combater o mofo e o mau cheiro
Soluções caseiras e produtos específicos podem ajudar a manter os ambientes saudáveis e livres dos problemas causados pelo excesso de umidade no ar
Com a chegada das chuvas em diversas regiões do país, um problema antigo volta a incomodar dentro de casa: o excesso de umidade, que traz mofo e mau cheiro. Felizmente, combater esses vilões pode ser mais simples do que parece, com soluções práticas que vão de ingredientes da sua cozinha a produtos específicos.
O mofo é um tipo de fungo que se prolifera em ambientes úmidos, escuros e com pouca ventilação. Além de causar um odor desagradável, pode agravar problemas respiratórios e alergias. Paredes, armários, rejuntes de banheiro e até roupas são alvos fáceis desse problema.
Dicas práticas para combater a umidade
Ao manusear produtos de limpeza, use luvas e, se possível, máscara de proteção, especialmente em ambientes fechados.
Soluções caseiras são eficazes e econômicas para lidar com os primeiros sinais de mofo e neutralizar odores. A maioria dos ingredientes você provavelmente já tem em casa e pode começar a usar imediatamente.
Vinagre branco: um poderoso aliado natural. Borrife o vinagre puro sobre as áreas mofadas, deixe agir por cerca de uma hora e depois limpe com um pano úmido ou uma escova macia. Sua acidez ajuda a eliminar os fungos sem danificar a maioria das superfícies. O cheiro forte do produto evapora após algumas hours.
Bicarbonato de sódio: excelente para absorver umidade e neutralizar odores. Coloque um pouco de bicarbonato em potes abertos e espalhe por armários, gavetas e cantos úmidos. Para um efeito ainda melhor, troque o conteúdo a cada 2 a 4 semanas.
Carvão vegetal ou giz: ambos têm alta capacidade de absorção. Embrulhe pedaços em um tecido poroso, como tule ou um pedaço de meia-calça, e coloque dentro de guarda-roupas e sapateiras para evitar o acúmulo de umidade.
A prevenção é o melhor caminho
Manter a casa arejada é a principal forma de evitar o problema. Abra janelas e portas todos os dias, por pelo menos uma hora, para permitir a circulação do ar. Deixe a luz do sol entrar sempre que possível, pois ela é um fungicida natural e ajuda a secar os ambientes.
Nos armários, evite guardar roupas ou sapatos ainda úmidos e tente não sobrecarregar as prateleiras para que o ar possa circular. Manter os móveis com um pequeno afastamento da parede também facilita a ventilação e dificulta o surgimento de novas manchas de mofo.
Caso o problema de umidade seja persistente, desumidificadores elétricos são eficazes em ambientes fechados. Para quem planeja uma reforma, o uso de tintas com propriedades antimofo e impermeabilizantes nas paredes é uma solução de longo prazo.
