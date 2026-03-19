Região de BH está sob alerta de risco geológico forte até a próxima semana

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG) está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3), em que chove na regional, e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

O alerta para a região era de risco considerado moderado desde ontem, mas nesta quinta-feira a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70 milímetros em 72 horas.

Conforme atualização emitida pela Defesa Civil de BH às 14h45, chove moderado na Região Centro-Sul, com volume entre 1,1 a 2,5 mm a cada 5 minutos. Nas regionais Oeste, Noroeste e Barreiro chove fraco, com intensidade entre 0,1 a 1 mm para cada 5 minutos.

Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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Sinais de risco de desabamento



Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Recomendações de prevenção

