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ATENÇÃO, MORADORES

Região de BH está sob alerta de risco geológico forte até a próxima semana

Aviso é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/03/2026 15:34

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Aviso emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte é válido até as 10h de segunda-feira (23/3)
Aviso emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte é válido até as 10h de segunda-feira (23/3) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG) está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3), em que chove na regional, e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3). 

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O alerta para a região era de risco considerado moderado desde ontem, mas nesta quinta-feira a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70 milímetros em 72 horas. 

 

Conforme atualização emitida pela Defesa Civil de BH às 14h45, chove moderado na Região Centro-Sul, com volume entre 1,1 a 2,5 mm a cada 5 minutos. Nas regionais Oeste, Noroeste e Barreiro chove fraco, com intensidade entre 0,1 a 1 mm para cada 5 minutos. 

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Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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Sinais de risco de desabamento

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.

Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

 

Recomendações de prevenção

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
  • Coloque calha no telhado da sua casa;
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta;
  • Não despeje esgoto nos barrancos;
  • Não faça queimadas. 

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