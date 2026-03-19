Região de BH está sob alerta de risco geológico forte até a próxima semana
Aviso é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).
compartilheSIGA
A Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG) está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3), em que chove na regional, e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O alerta para a região era de risco considerado moderado desde ontem, mas nesta quinta-feira a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70 milímetros em 72 horas.
Conforme atualização emitida pela Defesa Civil de BH às 14h45, chove moderado na Região Centro-Sul, com volume entre 1,1 a 2,5 mm a cada 5 minutos. Nas regionais Oeste, Noroeste e Barreiro chove fraco, com intensidade entre 0,1 a 1 mm para cada 5 minutos.
Leia Mais
Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sinais de risco de desabamento
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Recomendações de prevenção
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
- Coloque calha no telhado da sua casa;
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
- Não jogue lixo ou entulho na encosta;
- Não despeje esgoto nos barrancos;
- Não faça queimadas.