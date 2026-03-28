MG: trio é preso com picanha e ovos de páscoa furtados de supermercado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Dois homens, de 28 e 34 anos, e uma mulher, de 32, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa sexta-feira (27/3). O trio teve o carro abordado no Km 394 da BR-262, próximo ao trevo de Pará de Minas, na Região Central do estado.

Conforme a corporação, durante a vistoria no veículo, um Renault/Sandero, foram encontradas diversas mercadorias dentro do porta malas, sem nota fiscal. Com os três, haviam pacotes de picanha, salmão, ovos de páscoa, bebidas e camarões.

Durante a fiscalização, a equipe fez contato com o responsável pela segurança do supermercado, cujo nome constava nas embalagens. O funcionário do estabelecimento confirmou que a mercadoria havia sido furtada durante a tarde em Araxá, no Triângulo Mineiro. Os autores foram reconhecidos por meio de vídeos e fotos.

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A PRF ainda confirmou os crimes de furto, associação para o crime e porte de droga para consumo. O trio foi encaminhado até a delegacia de polícia de Pará de Minas para as providências cabíveis.