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FISCALIZAÇÃO DA PRF

MG: trio é preso com picanha e ovos de páscoa furtados de supermercado

Polícia Rodoviária Federal confirmou que furtos, que ainda incluíam camarões e bebidas, ocorreram em um estabelecimento de Araxá, no Triângulo Mineiro

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 09:20

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Trio é preso pela PRF em Pará de Minas com mercadorias furtadas em supermercado no município de Araxá
Mercadorias furtadas foram apreendidas pela PRF no Km 394 da BR-262, próximo ao trevo de Pará de Minas, na Região Central de Minas crédito: PRF/Divulgação

Dois homens, de 28 e 34 anos, e uma mulher, de 32, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa sexta-feira (27/3). O trio teve o carro abordado no Km 394 da BR-262, próximo ao trevo de Pará de Minas, na Região Central do estado.

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Conforme a corporação, durante a vistoria no veículo, um Renault/Sandero, foram encontradas diversas mercadorias dentro do porta malas, sem nota fiscal. Com os três, haviam pacotes de picanha, salmão, ovos de páscoa, bebidas e camarões. 

Durante a fiscalização, a equipe fez contato com o responsável pela segurança do supermercado, cujo nome constava nas embalagens. O funcionário do estabelecimento confirmou que a mercadoria havia sido furtada durante a tarde em Araxá, no Triângulo Mineiro. Os autores foram reconhecidos por meio de vídeos e fotos.

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A PRF ainda confirmou os crimes de furto, associação para o crime e porte de droga para consumo. O trio foi encaminhado até a delegacia de polícia de Pará de Minas para as providências cabíveis.

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