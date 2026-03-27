Suspeito de furtar rabecão no IML de BH é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um rabecão da Polícia Militar de Minas Gerais (PCMG) foi recuperado nesta sexta-feira (27/3) em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser furtado no Instituto Médico Legal (IML), na capital mineira, durante a madrugada. Um homem, de idade não informada, foi preso.

O caso ocorreu dentro das dependências do IML, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH. O furto mobilizou forças de segurança, que realizaram buscas para tentar localizar o veículo. Imagens de câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o suspeito pula o muro.

Poucas horas depois do furto, o suspeito foi localizado em Esmeraldas. A cidade fica a cerca de uma hora de BH.

Em nota, a PC informou que localizou o rabecão furtado do IML e capturou o suspeito. Informações como a motivação do furto ainda não foram divulgadas pela polícia.

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"O homem será ouvido e foi autuado em flagrante por furto qualificado. Após os procedimentos da Polícia Judiciária, ficará à disposição da Justiça", afirmou a corporação.