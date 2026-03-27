Mais de 40 bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (27/3)
Devido à manutenção emergencial, o abastecimento poderá sofrer intermitência. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final da noite desta sexta
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Devido à manutenção emergencial, o abastecimento de água em 41 bairros de Belo Horizonte poderá sofrer intermitência nesta sexta-feira (27/3), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final da noite desta sexta, com normalização gradativa do abastecimento até o início da manhã de sábado (28/3).
Imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos. A Copasa orienta a população a manter o uso consciente e racional da água.
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Bairros atingidos
- Aeroporto
- Aparecida
- Bandeirantes
- Cachoeirinha
- Campus Da UFMG
- Castelo
- Concórdia
- Conjunto Lagoa
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Ermelinda
- Indaiá
- Ipiranga
- Itatiaia
- Jaraguá
- Liberdade
- Maria Virginia
- Ouro Preto
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- São Luiz
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- Urca
- Vila Aeroporto Jaraguá
- Vila Da Paz
- Vila Do Pombal
- Vila Inestan
- Vila Nova Cachoeirinha IV
- Vila Paquetá
- Vila Rica
- Vila Santo Antônio
- Vila São Francisco
- Vila Suzana I
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice