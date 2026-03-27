Mais de 40 bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (27/3)

Devido à manutenção emergencial, o abastecimento de água em 41 bairros de Belo Horizonte poderá sofrer intermitência nesta sexta-feira (27/3), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final da noite desta sexta, com normalização gradativa do abastecimento até o início da manhã de sábado (28/3).

Imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos. A Copasa orienta a população a manter o uso consciente e racional da água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Bairros atingidos

Aeroporto

Aparecida

Bandeirantes

Cachoeirinha

Campus Da UFMG

Castelo

Concórdia

Conjunto Lagoa

Dona Clara

Engenho Nogueira

Ermelinda

Indaiá

Ipiranga

Itatiaia

Jaraguá

Liberdade

Maria Virginia

Ouro Preto

Paquetá

Renascença

Santa Cruz

Santa Rosa

Santa Terezinha

São Bernardo

São Cristóvão

São Francisco

São José

São Luiz

Suzana

Universitário

Urca

Vila Aeroporto Jaraguá

Vila Da Paz

Vila Do Pombal

Vila Inestan

Vila Nova Cachoeirinha IV

Vila Paquetá

Vila Rica

Vila Santo Antônio

Vila São Francisco

Vila Suzana I

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice