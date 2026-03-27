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MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

Mais de 40 bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (27/3)

Devido à manutenção emergencial, o abastecimento poderá sofrer intermitência. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final da noite desta sexta

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
27/03/2026 14:06

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Bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (27/3)
Bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (27/3) crédito: Marcello Casal jr/Agencia Brasil

Devido à manutenção emergencial, o abastecimento de água em 41 bairros de Belo Horizonte poderá sofrer intermitência nesta sexta-feira (27/3), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final da noite desta sexta, com normalização gradativa do abastecimento até o início da manhã de sábado (28/3).

Imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos. A Copasa orienta a população a manter o uso consciente e racional da água.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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