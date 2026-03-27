BH: empresário que matou namorada asfixiada vira réu

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O empresário Alison de Araújo Mesquita, de 43 anos, virou réu por matar a esposa Henay Rosa Gonçalves Amorim em um apartamento no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, e forjar um acidente de carro na MG-050 para encobrir o crime. O caso aconteceu em dezembro de 2025. O processo tramita no 1º Tribunal do Júri Sumariante da capital mineira.

A decisão foi dada após denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). De acordo com o documento, no dia 14 de dezembro Alison "agindo com intenção de matar mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, asfixiou Henay, provocando ferimentos que causaram sua morte". A acusação destaca que o réu agiu com "meio cruel" e utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, aproveitando-se de sua força física superior.

Segundo as apurações, o réu e vítima mantiveram relacionamento conturbado, permeado por agressões físicas e psicológicas por parte dele, bem como por sucessivos términos e reconciliações, sempre marcadas por uma espiral de violência.

Depois de cometer o crime, Alison levou o corpo até o interior de um veículo. De BH seguiram para Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado. Por volta das 6 horas, na altura do km 90 da MG-050, no bairro Santanense, em Itaúna (MG), o empresário provocou, de forma intencional, uma colisão com um ônibus, com o objetivo de simular um acidente.

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Além da denúncia, o MP requereu a manutenção da prisão preventiva de Alison, que está detido desde o dia 16 de dezembro de 2025. A Promotoria reforçou a periculosidade do réu, citando seu histórico de comportamento agressivo e a necessidade de resguardar a ordem pública.