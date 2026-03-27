Saguis invadem supermercado para comer bananas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dois saguis invadiram um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim (ES) para fazer um lanchinho. Os animais foram flagrados na quinta-feira (26/3) atacando uma banca de bananas na seção de hortifruti do estabelecimento, que estava em funcionamento e recebendo clientes.

No vídeo que circula em redes sociais, os macaquinhos aparecem tranquilos enquanto se alimentam, aparentemente sem se incomodar com a movimentação ao redor. A cena rapidamente viralizou em grupos de WhatsApp e perfis no Instagram.

Entre os comentários, muitos internautas reagiram com bom humor. “Acertaram na mega-sena”, disse um internauta. “Alguém avisa pra mãe dele que ele fugiu de casa pra roubar banana”, brincou outro.

Muitos perfis também questionam que os animais invadiram o espaço humano pela falta de condições no habitat natural. “Lindos estão comendo o que eles mais gostam, a natureza é linda”, escreveu um perfil. “Tadinhos! Isso é algo muito sério! Estão vindo para as cidades em busca de alimentos”, apontou outra pessoa.

Apesar do tom descontraído nas redes, a situação também gerou preocupação. Parte do público levantou questões sobre a segurança dos animais, a higiene no local e possíveis prejuízos ao estabelecimento caso a presença dos saguis se torne frequente.

De acordo com o G1, essa não é a primeira vez que moradores e clientes vêem os animais circulando pelo comércio da região. Um funcionário do supermercado relatou que já foram instaladas telas nos acessos por onde os saguis costumam entrar. Segundo ele, a prefeitura e a Vigilância Sanitária também foram acionadas para avaliar o caso.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, até o momento, não houve registro de reclamação formal sobre o ocorrido. Já a rede Supermercados BH, responsável pela loja, afirmou que a presença dos animais foi pontual e que medidas já foram adotadas. A empresa disse ainda que acionou os órgãos competentes e contratou uma equipe especializada para realizar a retirada segura dos saguis. A unidade segue funcionando normalmente.

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Especialistas e órgãos ambientais reforçam que a população deve evitar qualquer interação com animais silvestres. Não é recomendado oferecer alimentos e deve-se manter distância dos bichinhos para preservar a fauna e evitar riscos.