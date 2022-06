Macaco é flagrado 'amolando' faca em um prédio no Sul do Piauí

Macaco é visto 'amolando' faca em um prédio de um centro comercial no Piauí (foto: Reprodução/ redes sociais/ twitter @gugagux) Um macaco foi flagrado na última terça-feira (22/6) carregando uma faca em um prédio do centro comercial no Piauí. A cena foi registrada por um morador que mostra o animal aparentemente afiando o objeto.







e esse macaco que apareceu no meu país Corrente-PI e tá assustando os moradores virou até notícia no jornal aaaa tão bonitinho amolando a faca %uD83E%uDD70 pic.twitter.com/fj1dxg1siN %u2014 %u21A9 (@gugagux) June 23, 2022





A secretaria municipal do meio ambiente informou que tem conhecimento do caso, contudo, a responsabilidade para captura do macaco seria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O Ibama informou que não tinha conhecimento do caso, segundo o G1.