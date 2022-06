Ataque hacker: Fast Shop sofre invasão nas lojas virtuais e fecha unidades

A rede varejista de eletrodomésticos e eletrônicos, Fast Shop, enfrenta um ataque hacker aos seus sistemas virtuais e perfil no Twitter. Desde quarta-feira (22/6), o site da loja está fora do ar e o funcionamento das unidades físicas está prejudicado.

Ontem, ao acessar a loja virtual, o público se deparava com um aviso de que o site estava indisponível. “Queremos que você tenha sempre a melhor experiência de compra. E, para que isso aconteça, nosso site está passando por uma pequena manutenção”, dizia a mensagem. “Aguarde! Em breve estaremos de volta”. O aviso foi reforçado pelo perfil da companhia nas redes sociais.

Mais tarde, a empresa relatou que as falhas técnicas, na verdade, se tratavam de uma invasão virtual. Na madrugada desta quinta-feira (23/6), uma série de tuítes foi publicado no perfil oficial da companhia: “Olá, Fast Shop Admin, nas últimas 72 horas, o TI da Fast Shop e o sistema cloud sofreram um ataque de extorsão”, diz a publicação. “Obtivemos acesso a alguns terabytes de seus dados do VCenter e vários serviços em nuvem: AWS, Azure, IBM e Gitlab”.