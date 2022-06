Vendas de dados de brasileiros na dark web somam R$ 88 milhões

O estudo afirma que, ao todo, existem mais de 30 mil páginas eletrônicas responsáveis por vender informações pessoais (foto: Pixabay) Criminosos já arrecadaram R$ 88 milhões na dark web, após comercializar mais de 720 mil dados brasileiros, incluindo informações de cartões de crédito, documentos de identidade, carteira de motorista, dados financeiros, números de telefone e contas online. A informação é da empresa NordVPN, especialista em cibersegurança, e divulgada pelo Estadão.





Segundo a NordVPN, o Brasil é um dos países mais “desvalorizados” no comércio de dados, já que a quantidade de informações dos brasileiros é muito grande nesses sites. O estudo afirma que, ao todo, existem mais de 30 mil páginas eletrônicas responsáveis por vender informações pessoais, sendo que o conteúdo conhecido pelas empresas de cibersegurança é de somente 4%.









O RG tem quase o mesmo valor, sendo comercializado por US$ 9,31, equivalente a R$ 47,60. Para conseguir informações dos documentos de identificação dos franceses e australianos, por exemplo, esse valor pode chegar a R$ 1.740.



A NordVPN informou que, em geral, as categorias mais acessadas são documentos, com 43%, dados bancários, 39%, e contas, e-mails e senhas, que juntas somam 19%.





As informações mais valiosas são passaportes e contas ligadas à criptomoedas. Na Lituânia, Checoslováquia e Eslováquia, um passaporte verdadeiro custa mais de R$ 18,5 mil, enquanto, na Argentina o mesmo documento é vendido por cerca de R$ 43. Não há informações especificas sobre a venda de passaportes brasileiros.

Como proteger seus dados na internet





Atualizar o Windows também é importante, não somente para garantir novas ferramentas, mas também pode ser um meio de proteger e dar segurança ao usuário. Porém, é necessário ficar atento e só aceitar a solicitação para atualizar na tela inicial do computador, e não por e-mails, mensagens e sites, que costumam ser golpes.





No caso de aplicativos para smartphones, o usuário deve baixar na loja oficial do sistema do celular porque nesses ambientes oficiais, ao contrário de sites de origem duvidosa, a chance de fazer um download de um aplicativo prejudicial é menor. Outra forma é analisar a avaliação de outras pessoas que costumam usar o serviço.