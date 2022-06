Idosa perde mais de R$ 10 mil no golpe do link e 0800 falsos

O suspeito do estelionato contra a idosa está sendo procurado pela Polícia (foto: portalclique.com.br/reprodução) A cada dia, criminosos inventam novas forma de golpe. A mais recente é a de proposta de financiamento ou de situações irregulares em conta bancária por meio de link e número de 0800 falsos, sendo que, depois, se a vítima informar os seus dados, eles são clonados e, por fim, são feitas transações bancárias, via PIX.

Segundo informações do registro da Polícia Militar, o suspeito fez a transferência bancária via PIX de R$ 6 mil e, além disso, operação de antecipação do 13° salário de 2023, em R$ 1.100. Para a transação dessa antecipação, foi pago o valor integral do 13° (no caso R$ 3.809,14) e ainda uma operação de empréstimo bancário no valor de R$ 1.277,94 (a serem pagos em 36 vezes de R$ 234,65).

A PM alerta que criminosos estão enviando links informando situações irregulares em conta, alegando que ela será bloqueada ou que é preciso regularizar a situação através do link enviado.



“Cuidado, pode ser um golpe, e na verdade querem clonar seus dados. Bancos não fazem empréstimos pelas redes sociais. Desconfiem de mensagens oferecendo empréstimos com juros muito baixos ou de negociações que pedem depósitos de garantia”, avisa a corporação.