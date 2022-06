Golpe de R$ 115 mil: Ipserv, em Uberaba, é alvo de estelionato

Suspeito de estelionato realizou transferências bancárias que totalizaram quase R$ 160 mil, mas R$ 45 mil foram estornadas por gerente da Caixa Econômica Federal (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (Ipserv) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi alvo de estelionato nesta quarta-feira (9/6). O criminoso realizou várias transferências bancárias para uma conta desconhecida e deixou prejuízo de cerca de R$ 115 mil.









Segundo informações repassadas à Polícia Militar (PM) pela chefe do departamento financeiro do Ipserv, tudo começou quando o suspeito, que se identificou como Marcelo e afirmou trabalhar na Caixa Econômica Federal (CEF), entrou em contato com o instituto e pediu para falar com ela.









Acreditando se tratar realmente de um funcionário da Caixa, a mulher recebeu um link de acesso ao banco e clicou. Entretanto, quando outra funcionária também tentou entrar no link, a página expirou.





Conforme o registro policial, o gerente da Caixa percebeu as transações suspeitas de R$ 160 mil pouco tempo depois do crime e, desta forma, conseguiu estornar cerca de R$ 45 mil. As demais transferências totalizaram R$ 114.497,50 mil.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou o inquérito policial e tenta identificar o suspeito do estelionato.

Prefeitura pede ressarcimento





Por meio de nota, a prefeitura de Uberaba solicitou ressarcimento integral do valor de R$ 114.497,50 desviado pelo suspeito.

“Devido às providências que estão sendo tomadas junto às autoridades policiais e à instituição bancária, espera-se o ressarcimento integral dos valores desviados pelos estelionatários”.