Golpe em venda de carros chama atenção para estelionato na internet

Material apreendido pela Polícia Civil na operação que desmontou falsa empresa de venda de carros pela internet (foto: PCMG/Reprodução)



A Polícia Civil desmontou nesta quinta-feira (26/5) uma falsa empresa de call center que aplicava golpes com anúncios falsos de carros na internet. O caso chama a atenção para o crime de estelionato, bastante frequente no universo das compras online.

No caso noticiado hoje, a empresa fictícia induzia as vítimas a pagarem uma primeira parcela do veículo, prometendo a entrega imediata. Após a transferência do dinheiro, a pessoa era informada que só receberia o carro em 30 dias e era encaminhada a uma suposta financeira, onde recebia um falso contrato e o levava para casa.



Compras online



O período de isolamento social em meio à pandemia de COVID-19 impulsionou as negociações pela internet. O aumento do comércio online exige cuidados especiais do consumidor.