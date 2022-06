Rede social BeReal não permite o uso de filtros e mostra 'vida real'

BeReal impede que usuários fazem uso de filtros e tenta mostrar a vida de forma mais realista (foto: Reprodução)

Com a proposta de mostrar a "vida real" — sem filtros — a plataforma BeReal vem ganhando espaço nos últimos meses e conquistando mais seguidores. O aplicativo foi criado em 2020 e só permite a postagens de fotos tiradas em tempo real. Todos os dias, em diferentes horários, os usuários recebem uma notificação e têm apenas dois minutos para tirar a foto. No momento do registro, as duas câmeras são ativadas ao mesmo tempo, registrando a selfie e o que a pessoa está vendo.As publicações diárias de cada usuário são arquivadas e exibidas como "memórias" no perfil. Assim como o Instagram e o Facebook, o aplicativo permite reagir nas publicações, mas ao invés de emojis, é o próprio usuário que tira a selfie da reação."BeReal é vida, vida real, e esta vida não tem filtros", anuncia a plataforma.Outro fator importante é que o BeReal não mostra o número de seguidores de cada perfil e não permite anúncios — pois de acordo com os idealizadores — a rede não tem o intuito de tornar ninguém famoso. Criado por Alexis Barreyat e Kévin Perreau, o BeReal possui mais de 1 milhão de downloads e é bem avaliado pelos usuários na PlayStore. Dados da plataforma Apptopia revelaram o crescimento de 315% de novos usuários nos primeiros meses de 2022.No Brasil, foram registrados cerca de 162 mil downloads no primeiro trimestre de 2022. Os dados são da plataforma Data.Ai e consideram dispositivos iOS e Android.Já no Twitter, o assunto vem sendo cada vez mais comentado. Usuários até fizeram petição para aumentar o número de registros diários na plataforma.