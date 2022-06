Conselheiro Lafaiete é a primeira cidade do Brasil a ter tecnologia para 5G

Projeto mostra como a praça ficará após instalação da antena (foto: Prefeitura de Conselheiro Lafaiete)



Conselheiro Lafaiete, localizada na região do Alto Paraopeba, é a primeira cidade do Brasil com instalação de infraestrutura para receber internet 5G. Como o nome infere, essa é a quinta geração de redes móveis, que promete um aumento considerável em velocidade e possibilidades para as conexões móveis.