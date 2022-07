Moradores de mais de 70 bairros de BH terão sinal 5G a partir desta sexta

Belo Horizonte terá sinal 5G a partir desta sexta-feira (29/7) e, inicialmente, ao menos 73 bairros da capital receberão a nova tecnologia que promete mais velocidade de navegação. A conexão, que deve ficar mais estável, será ativada por meio das operadoras Claro, Vivo e Tim.

"Alguns clientes do pós-pago terão um pacote para turbinar os planos com mais 50GB de internet, serviço de streaming de vídeo ao vivo com foco em games, com transmissões de competições de esportes eletrônicos, além de música e conteúdos criativos. E a adesão ao novo pacote nos primeiros três meses após o seu lançamento garante gratuidade pelo período de 12 meses. Após esse período, ele custará R$ 20 mensais”, informou a Tim, garantindo que não será necessário trocar o chip.