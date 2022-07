A lista de aparelhos compatíveis com o 5G

(foto: pixabay)





A partir da zero hora, desta quarta-feira, entrou em funcionamento a tecnologia 5G SA no Distrito Federal. É a primeira região no país a ter a liberação da frequência de 3,5 GHz pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Estará disponível, nesta primeira fase de operação, em 16 regiões da capital federal.





O sinal passa a estar disponível, mas é necessário um aparelho compatível para usufruir o serviço. A Anatel divulgou a lista de quase 70 aparelhos celulares homologados a operarem a tecnologia (confira a lista abaixo).



A agência afirma que "a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil", e que cabe ao consumidor "verificar a aprovação do aparelho antes de adquiri-lo". Os valores dos modelos, no mercado, variam de R$ 1,6 mil a R$ 10,6 mil.





As operadoras de telefonia vão oferecer planos de adesão variados com múltiplas possibilidades de uso. A grande vantagem do 5G não é para o uso de telefone em si, mas sim para as aplicações que podem ser viabilizadas a partir do telefone.





O 5G oferece velocidades de navegação que podem alcançar até 100 vezes mais que a rede 4G. Promete revolucionar também o mercado corporativo com a massificação de soluções de IoT e impulsionar importantes setores da economia, como as áreas de educação, saúde, transporte, segurança, entre outras. Será um grande salto para a produção industrial do país.





O segredo do 5G é a latência, que é o tempo de resposta para uma ação, aquele microssegundo entre o comando e a execução, o que é determinante numa cirurgia, por exemplo. Gamers sentirão uma grande mudança nessa velocidade.

Lista de aparelhos homologados pela Anatel

Apple

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Samsung

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Motorola

Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G71 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Xiaomi

Mi 10T Pro – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 – R$ 8.739,99;

Poco F3 – fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G – R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G – R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G – R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G – R$ 3.679,99.

Asus

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Realme

TCL

TCL 20 Pro 5G