Tecnologia 5G é lançada em Uberaba, no Triângulo Mineiro

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante o seu discurso no lançamento da tecnologia 5G em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em solenidade realizada nesta quinta-feira (2/12), no campus avançado do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), conhecido como Parque Tecnológico, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, lançou oficialmente em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o Projeto Piloto da Antena 5G. Inicialmente, a antena, que foi instalada ao lado da IFTM, tem o objetivo de atender o setor de agronegócio da cidade.

Durante o evento, foi usada uma antena provisória, instalada no ginásio do IFTM. Na oportunidade, seis startups, sendo três com parcerias em Uberaba (pela Fazu e IFTM), fizeram demonstrações de como a conectividade, também chamada de inteligência artificial, vai impulsionar o agronegócio, seja na área de alimentação, tecnificação, combate às pragas, entre outros benefícios.



Na solenidade, Fábio Faria destacou que a tecnologia 5G vai duplicar a produção agrícola. "Ela é 100 vezes mais rápida do que a 4G. Sem falar em economicidade e sustentabilidade, com solução de problemas ali mesmo na lavoura, com o produtor ou operador conectado com o mundo”, ressaltou.



Já a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), destacou que entre milhares de municípios no Brasil, Uberaba está entre os sete escolhidos para testar a tecnologia 5G.

“E destes, somos a quarta cidade a lançar os trabalhos para a efetivação da antena piloto. A cada ano, o agro demonstra ainda mais a sua pujança econômica e cresce, de maneira significativa, o envolvimento da nossa cidade com as startups”, declarou.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes Cordeiro, até dia 23 de dezembro, as antenas comerciais 5G estarão instaladas em Uberaba.

Além dele, do ministro das Comunicações e da prefeita de Uberaba, participaram do evento os deputados federais Franco Cartafina e Greice Elias e o estadual Delegado Heli Grilo; o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Marão, e demais vereadores; representantes da Algar e Nokia; o secretário do Agronegócio, José Geraldo Celani; o presidente da Associação Comercial de Uberaba (Aciu), Anderson Cadima; lideranças classistas e educacionais e empreendedores do segmento.