(foto: Maxpixel)



Muita gente se pergunta como proteger seus dados pessoais enquanto navega na Internet por que, afinal, os vazamentos de dados não param de acontecer.





Algumas delas são de responsabilidade das empresas, como os vários casos de vazamentos do Facebook. Porém, outras situações devem ser evitadas por você. Felizmente, neste caso, algumas dicas simples podem ajudar.





Por exemplo: instale a extensão do gerenciador de senhas para o Chrome para dar uma camada a mais de segurança aos seus acessos. Assim, você vai evitar deixar suas senhas expostas nos computadores que usa.





Mas essa não é a única dica que você pode seguir. Continue lendo!





Veja como proteger seus dados pessoais enquanto navega na Internet





Os tipos de golpes na internet ou pelo WhatsApp são bem variados, e você precisa ter atenção no dia a dia para não cair em um.





Mas, além disso, precisa ter cuidado com o que acessa e baixa no seu computador e celular. Assim, você vai proteger seus dados pessoais mais facilmente. Veja nossas dicas a seguir!





Altere suas senhas





É sempre indicado mudar suas senhas de tempos em tempos, para dificultar o roubo destes dados.





Tente fazer isso pelo menos uma vez por ano. Para facilitar e não se esquecer de nenhuma, você pode usar um gerenciador, ou acessar as próprias configurações do Google Chrome para fazer.





Não use computadores públicos





Se você usa um computador que não é o seu, muito cuidado! Pode ser desde o PC de uma lan house, de um amigo ou do trabalho: não salve suas senhas e tenha muito cuidado com o seu histórico.





Uma dica interessante é, sempre que possível, usar a guia anônima do navegador. Assim, você não vai deixar nada registrado e terá mais facilidade de prevenir problemas.





Evite wi-fi públicos





O Wi-Fi do shopping, do ponto de ônibus, da empresa em que você trabalha, todos devem ser evitados ao máximo. Conecte apenas se for muito necessário.





Esse tipo de conexão com a internet é mais vulnerável e pode favorecer acessos não autorizados no seu PC ou celular.





Para facilitar, você pode desligar o Wi-Fi assim que sair de casa. Assim, seu celular não vai correr o risco de se conectar sozinho.





Atualize seu computador





As atualizações do Windows funcionam para garantir novos recursos, mas também mais segurança ao usuário.





Por isso, se seu computador solicitar uma atualização, faça. Não adie a tarefa, pois isso pode causar dores de cabeça depois.





Mas também, muito cuidado. A atualização será solicitada na tela do seu computador, pelo próprio sistema. E-mails, mensagens ou sites solicitando atualizações são golpes





Cuidado com aplicativos





Você precisa ser bem seletivo com o que baixa no seu computador e celular. Fazer o download de aplicativos desconhecidos e/ou de sites duvidosos pode desencadear uma invasão de vírus e malware.





Então, se você se pergunta como proteger seus dados pessoais enquanto navega na internet por meio dos apps, atenção! Primeiro: use apenas a loja oficial do seu sistema.





Pode ser a Play Store, a Microsoft Store ou outro. Nesses ambientes oficiais, as chances de você fazer o download de um aplicativo prejudicial são menores.





Além disso, sempre confira a opinião dos outros usuários sobre a ferramenta. Assim, você terá mais segurança em relação a ele, ou logo verá o problema a ser evitado.





Atenção às notícias





Os jornais estão cheios de notícias sobre vazamentos de dados, dos bancos, das redes sociais etc.





Sempre que esse tipo de coisa acontecer, acesse seus aplicativos relacionados e verifique se está tudo bem com a sua conta. Assim, caso algo tenha ocorrido, você poderá agir rápido.





Pronto, agora você já sabe como proteger seus dados pessoais enquanto navega na internet! Lembre-se de avaliar bem sua conexão e apps; isso vai ajudar a evitar problemas.