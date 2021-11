Em nove meses, Minas registrou quase 33 mil casos do 'golpe do WhatsApp'

Promotor explica que os criminosos adquirem pacotes de dados no mercado negro com informações que os ajudam a se passar pelas vítimas (foto: Pixabay)

Um levantamento preliminar da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), revela que, de janeiro e setembro deste ano foram registradas no estado 32.949 ocorrências do estelionato aplicado pelo WhatsApp. Os golpes por meio do aplicativo são os crimes cibernéticos de maior incidência de demandas no órgão.









Depois de conseguir a confiança das vítimas ao trocar mensagens, chegam os pedidos de transferência ou depósito, sob o pretexto de não estar conseguindo acessar o aplicativo ou algum outro motivo. A vítima acaba realizando a transação bancária e perdendo o dinheiro.











O promotor de Justiça Mauro Ellovich da Fonseca, que coordena o Coeciber, explica como os golpistas conseguem os dados. “Em geral, não se trata de invasão (“hackeamento”) do telefone, do computador ou mesmo do aplicativo. O que ocorre é que os criminosos adquirem ‘pacotes de dados’ no mercado negro, geralmente decorrentes dos vazamentos de bancos de dados de prestadores de serviços e empresas legítimas, contendo nome, data de nascimento, estado civil, endereços, números de telefones, relações familiares e até dados financeiros e outras informações sensíveis de possíveis alvos”, detalha. A entrevista do promotor ao MPMG pode ser ouvida abaixo:





O Ministério Público de Minas Gerais informou que vai intensificar a prevenção desse tipo de crime em duas frentes. O Coeciber criou um roteiro para orientar os promotores de Minas Gerais sobre como agir nesses casos. A outra frente é um documento produzido para orientar os cidadãos a se prevenirem contra o golpe do WhatsApp. Nos próximos dias, a instituição vai divulgar publicações nas redes sociais sobre o tema.