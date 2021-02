Mulher é condenada por mensagem ofensiva enviada em grupo de Whatsapp

A mulher mandou uma mensagem acusando a vítima de assediar seu marido durante o horário de trabalho (foto: TJMG/Divulgação) negou o recurso de uma mulher acusada de ofender verbalmente, por meio do aplicativo Whatsapp, uma companheira de trabalho do marido, com o argumento de que ela o assediava durante o horário de expediente. A mulher foi condenada a pagar R$ 6 mil por danos morais. A justiçade uma mulherverbalmente, por meio do aplicativo, uma companheira de trabalho do marido, com o argumento de que ela odurante o horário de expediente. A mulher foia pagar R$ 6 mil por





A decisão foi tomada pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e confirmou a sentença dada pela primeira instância, no município de Itaú de Minas, Região Sudoeste do estado.





Segundo testemunhas, a vítima ficou bastante desconfortável com a situação, já que o fato foi comentado por várias pessoas da cidade, depois que a mensagem foi compartilhada em um grupo de Whatsapp. Ela disse que passou a ser vista como adúltera e, em razão do episódio, foi dispensada do emprego.





A acusada alega que os fatos não passaram de um mero contratempo ou não foram suficientes para caracterizar uma lesão de ordem moral na vítima. Por isso, ela pediu a reforma da sentença dada na primeira instância.





O relator do processo, desembargador Alberto Henrique, afirmou que o recurso não era válido, já que a própria acusada confessou ter ofendido verbalmente a vítima. Ele alegou, também, que a autora conseguiu comprovar a ofensa à sua honra, já que a acusada mencionava que ela estaria se insinuando para seu marido no ambiente de trabalho de ambos.





Os desembargadores Rogério Medeiros e Luiz Carlos Gomes da Mata votaram de acordo com o relator e mantiveram a sentença dada em primeira instância, negando o recurso.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria