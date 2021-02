Mulher que plantava maconha no quintal de casa é presa em Pará de Minas

(foto: PMMG/Divulgação )

A cada dia que passa, a população vai se tornando uma grande parceira da Polícia Militar no combate às drogas. Por meio de um telefonema anônimo, a PM tem conseguido prender traficantes, apreender grandes quantidades de maconha, cocaína e crack, e, às vezes, heroína. A partir da denúncia, os militares conseguiram flagrar e prender uma mulher de 43 anos, que estava cultivando pés de maconha no quintal de sua casa, em Pará de Minas. Cinco pés da planta foram apreendidos.

A denúncia surgiu na noite de quarta-feira (10/2), na Rua Tailândia, Bairro Senador Valadares. Os militares da 19ª Cia PM Individual foram até o local fazer uma averiguação e confirmaram as denúncias.





O plantio era feito no quintal, em meio a hortaliças. Com isso, segundo os policiais, a mulher tentava camuflar a plantação da droga. Ela foi levada para a delegacia local, juntamente com a erva.





Números das polícias Militar e Civil mostram que a quantidade de maconha cultivada em residências têm aumentado muito.