Buscas por idoso desaparecido no Triângulo entram no oitavo dia

Entraram no oitavo dia as buscas pelo idoso Vicente Paulo dos Santos, de 78 anos, que sofre de Alzheimer, em estado avançado, e que fugiu de um asilo em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro.









Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Araguari e de Uberlândia trabalham ininterruptamente desde 4 de janeiro, para tentar localizar o desaparecido.





As buscas estão sendo feitas na cidade e nas imediações, com a ajuda do canil da Polícia Militar e RPA (Aeronaves Remotamente Pilotadas - Drones), além de equipes de buscas e salvamento.





No primeiro dia, os bombeiros se concentraram nas buscas nas imediações do asilo, ruas e estradas, além da mata, próxima ao local da fuga.





A partir do segundo dia, as varreduras foram expandidas, acontecendo, inclusive, à noite, e não pararam no último fim de semana. As atenções estão concentradas, principalmente, nas matas, pois nas ruas e estradas não foram encontrados nem vestígios nem pessoas que tenham visto o desaparecido.