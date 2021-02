Bombeiros retomam buscas por homem que desapareceu no Córrego Ressaca no último domingo (7/02) (foto: CBMG/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros () retomou na manhã desta terça-feira (9/02) a procura por um homem que desapareceu nono último domingo (7/02). Duas equipes foram mobilizadas para as ações de busca.

No domingo, de acordo com relatos de testemunhas, o homem teria pulado no córrego por volta de 15h, próximo ao Bairro Castelo, na Região da Pampulha. No momento do fato, o nível de água estava elevado, devido às chuvas intensas.

Familiares acompanharam as primeiras buscas. Segundo o CBMG, nessa segunda-feira (8/02), as ações percorreram a Rua Heráclito Mourão de Miranda e foram encerradas no final da tarde.

De acordo com os bombeiros que estão no local nesta terça, o nível da água está baixo e não cabe a utilização de embarcação até o momento. Toda a extensão do Ressaca será vistoriada novamente.