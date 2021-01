Família busca notícias da mãe de bebê encontrada morta em rodovia

A Polícia Militar isolou o local. Corpo da menina estava às margens da rodovia (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) mistério a investigação sobre a menina, entre 1 e 2 anos, encontrada morta Segue cercada dea investigação sobre a menina, entre 1 e 2 anos, encontrada na última segunda-feira (25/1), debaixo de um viaduto entre a BR-040 e o km 544 da MGC-356 , no Bairro Olhos D’água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A polícia, tanto do Barreiro quanto de Congonhas, trata o caso como sigiloso. Mas já se sabe, em função do bilhete encontrado junto ao corpo, quem seria o suposto o pai e o endereço dele. Os policiais foram à casa desse homem, considerado um dos suspeitos de ter cometido o crime.

A família de Fernanda faz, agora, uma campanha nas redes sociais, pedindo ajuda para que qualquer informação sobre seu paradeiro seja comunicada.

Não está afastada a hipótese de que a mãe seja autora do crime. As informações dão conta de que ela estaria desaparecida desde o último fim de semana. Familiares chegaram a dizer que Fernanda teria sido sequestrada, o que não é confirmado por fontes policiais.

Encontro do corpo

O corpo da menina foi encontrado caído às margens da rodovia por trabalhadores que estavam a caminho do serviço. O que chamou a atenção dessas pessoas foi o fato de um homem estar observando o local e ter fugido quando se aproximaram.

Um dos caminhos das investigações seria identificar e descobrir o paradeiro desse homem. Nenhuma das testemunhas, no entanto, soube detalhar os traços do rosto do homem.

Segundo a perícia, a vítima era uma menina e já estava lá há algum tempo. O corpo estava parcialmente coberto por uma blusa de frio. O rosto da criança estava arroxeado e havia hematomas.