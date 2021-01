Morre menino que engasgou após engolir brinquedo plástico em Montes Claros

Menino Luiz Otavio se engasgou depois de engolir brinquedo de plástico (foto: Álbum de família)

O garoto Luiz Otávio Aquino Madureira, de dois anos, que foi internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas, após ter se engasgado com uma peça plástica de brinquedo, morreu no fim da manhã desta quinta- feira (28/1).



A morte da criança foi confirmada pela assessoria do hospital, onde a vítima estava internada desde 17 de janeiro.

Ainda acordo com a instituição, a família de Luiz Otávio aceitou fazer a doação de órgãos. “O hospital está aguardando o resultado de exames para saber se será possível realizar a captação dos órgãos”, informou assessoria da Santa Casa.

A criança deu entrada na Santa Casa na tarde do dia 17 (um domingo), com relato de ter sofrido parada cardiorrespiratória após ter engolido a peça de um brinquedo (uma ventosa, no formato de uma pequena flecha), quando brincava no quintal da casa da avó.





Drama familiar

A mãe do menino tentou retirar a peça de brinqueido da garganta dele, mas não conseguiu, entrando em desespero.



Inicialmente, Luiz Otávio foi levado para o Hospital Aroldo Tourinho, também em Montes Claros, onde sofreu parada cardiorrespiratória e obstrução das vias aéreas, sendo reanimado por 30 minutos.

Na noite do mesmo dia, foi encaminhado em estado grave para o CTI da Santa Casa. De acordo com a assessoria da Santa Casa, o menino deu entrada na unidade hospitalar com obstrução das vias aéreas.



Ele passou por procedimento para a retirada do objeto, mas continuou em “estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos”.



A morte de Luiz Otávio ocorreu às 11h37 desta quinta-feira, informou o hospital.