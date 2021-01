Homem que matou amante a facadas é julgado nesta quinta (28/1), em Neves

Julgamento começou na manhã desta quinta-feira (28/01), em Ribeirão das Neves (foto: Google Street View/Reprodução)

Começou na manhã desta quinta-feira (28/1), no, o julgamento de um homem, de 38 anos, acusado de matar a amante a facadas em abril de 2019 , no município de Ribeirão das Neves.De acordo com a polícia, Weslley Dicares Patrício Marra, que era casado, armou umana casa de Maria Rita Ferreira da Silva, então com 45 anos, e a matou com duas facadas, uma no peito e outra no abdômen.