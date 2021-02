Pouco tempo depois de sair da cadeia, homem é flagrado com drogas e preso

(foto: PMMG/Divulgação )

Um gerente do tráfico, ABFC, de 23 anos, que atuava na região dos bairros Milionários, Bonsucesso e Vila Bernadete, na região do Barreiro, um antigo conhecido da polícia e que saiu da cadeia no final de 2020, foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (11/2), com uma grande quantidade de drogas. Além dele, dois outros homens, que seriam membros da mesma quadrilha.





A operação foi comandada pela tenente Emília, que contou que eles foram designados para capturar o principal gerente do tráfico de drogas na região, braço direito do chefe do tráfico, conhecido por Baiano, que tem passagens por homicídios e tráfico de drogas naquela região.





Os policiais chegaram a uma casa, na Rua Costa Prado, no Bairro Cardoso, surpreendendo ABFS e os dois homens que lá estavam. Na casa, foram encontradas duas barras de maconha prensada, 354 pinos de cocaína, 200 pedras de crack, 1.370 buchas de maconha, 11 porções de maconha, uma barra de cocaína pura, 713 gramas de cocaína preparada sem dolagem, uma balança de precisão, um celular e grande quantidade de material para dolagem.





Segundo a policial, ABFS tinha sido preso por sua guarnição duas vezes no ano passado, por tráfico de drogas. “Ele estava preso, mas foi solto recentemente pela Justiça. Hoje, o capturamos novamente.” Os três presos e as drogas foram encaminhadas ao Ceflan 3.