Sexo, drogas e aglomeração: PM dispersa 'happy hour' em posto de BH

(foto: Google Maps) happy hour' com dezenas de pessoas sem máscara realizado em um posto de gasolina da Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A Polícia Militar dispersou, na noite dessa quinta-feira(4/2), um '' com dezenas de pessoas sem máscara realizado em umda Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









De acordo com os militares, os infratores fugiram ao notar a presença da viatura. Frentistas e comerciantes da região anotaram as placas de alguns carros usados pelos participantes do happy hour e repassaram à corporação.



Procurado pela reportagem, o dono do posto de gasolina diz que não permite reuniões de nenhuma natureza nas dependências do estabelecimento.





Ele afirmou que o pessoal em questão participava de um encontro de carros em uma concessionária próxima de seu negócio. Como começou a chover, os grupo teria procurado o posto para se abrigar e aproveitou para fazer uma comemoração.





O empresário disse que, por causa da aglomeração, fechou a loja de conveniência, mas não conseguiu controlar o movimento no pátio do posto, que é aberto.