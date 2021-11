Cartas ao Papai Noel: saiba como presentear crianças carentes pelo WhatsApp

Cena do vídeo feito para a campanha ''Adote um Sorriso'' (foto: Reprodução)

Novembro chegou, e as campanhas natalinas já começaram. Nessa época, a solidariedade e empatia aproxima as pessoas, e é o que a campanha “Adote um sorriso” busca fazer. Para atender aos pedidos das crianças que escrevem as tradicionais cartas ao Papai Noel, vale até mesmo a ajuda de um robô de mensagens pelo WhatsApp, que faz a ''ponte'' entre doadores e e as crianças.





“Adote um sorriso” é uma parceria com a Amigos do Bem e o Serviço Social Autônomo (Servas). O objetivo é arrecadar doações para alegrar o Natal de mais de 13 mil crianças, idosos e pessoas em situação de rua que são assistidas por essas duas instituições sem fins lucrativos.

A campanha da startup Take Blip funciona por meio de um chatbot , ou seja, um robô de conversação, pelo qual o doador manda uma mensagem para a conta e ele te dá opções de resposta. Assim, é só escolher uma carta para fazer a doação.



Assista ao vídeo de animação em 3D da campanha:

“Com a pandemia e os impactos que ela causou na vida de milhares de pessoas, este ano o Papai Noel deve receber muitos pedidos e nós queremos ajudá-lo na entrega dos presentes com a nossa tecnologia e plataforma”, explica Daniel Costa, co-fundador e líder de pessoas em Take Blip.

Alceu Caldeira, diretor institucional dos Amigos do Bem, ressalta a importância da campanha para a população carente. “Esta ação vai nos ajudar a fazer um Natal ainda mais especial para quem tanto precisa na região mais carente do nosso país.”

Como doar?

Para escolher a carta, basta adicionar o número (31) 3349-6201 na lista de contatos e mandar um “oi” pelo WhatsApp. Quem estiver na Região Metropolitana de Belo Horizonte pode escolher uma cartinha digitalmente e entregar o presente até 30 de novembro em um dos pontos de coleta que podem ser consultados no próprio chatbot.

Quem estiver em outras localidades do Brasil, pode fazer parte da ação doando para a instituição Amigos do Bem, que pretende ajudar 10 mil crianças do sertão nordestino. A doação pode ser a partir de R$ 10 chegando a R$ 180, que é o custo aproximado de cada presente que será doado com 2 conjuntos de roupa, 2 calçados, 5 peças de roupas íntimas, 5 meias, 1 brinquedo, 1 jogo recreativo e 1 kit higiene.

Além disso, empresas que quiserem doar quantias maiores podem ajudar desta forma também. As doações em dinheiro podem ser feitas até 15 de dezembro, e o próprio chatbot direciona o doador para o site onde elas são feitas.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz