Mais uma cidade de Minas inicia preparativos para o carnaval 2022

Cerca de 25 a 30 mil pessoas por dia participam do Carnaval em Itaúna na Prainha (foto: Divulgação Prefeitura Itaúna) Com a vacinação avançando e baixos índices de casos de COVID-19, Itaúna, cidade do Centro-Oeste de Minas, inicia os preparativos para o Carnaval 2022. A prefeitura convoca os blocos carnavalescos para o cadastramento prévio das agremiações.

Uma média de 8 a 10 blocos carnavalescos normalmente se inscrevem para o desfile, cada um com uma média de 5 mil foliões. Os blocos desfilam na "Prainha", como também é conhecida a Avenida Jove Soares, em dias e horários previamente determinados pela prefeitura, cada um com seu trio elétrico, banda e abadás.

Folião aproveitou o carnaval no bloco Pau de Gaiola em 2020 em Itaúna (foto: Divulgação Prefeitura Itaúna)

Na quinta-feira que antecede ao carnaval, tem o tradicional Bloco Pau-de-Gaiola, que desfila no Centro da cidade, na Praça da Lagoinha, e em 2020 reuniu cerca de 16 mil foliões.

Cerca de 16 mil pessoas participaram do desfile do bloco Pau de Gaiola no centro de Itaúna em 2020 (foto: Divulgação Prefeitura Itaúna)

No ano passado a prefeitura de Itaúna investiu cerca de R$ 300 mil na festa, que tem seguranças contratados pela administração pública para fazer revista no foliões antes de entrar na área da festa, detector de metais, e que conta com apoio da Polícia Militar e do SAMU. A prefeitura não divulgou se será exigido o passaporte sanitário (comprovação de vacinação contra COVID) para acesso à folia.

Para garantir a segurança, foliões são revistados antes de entrar na área da festa (foto: Divulgação Prefeitura de Itaúna)

Para fazer o cadastro prévio dos blocos, os dirigentes precisam enviar nome completo do responsável, telefone e nome do bloco para o e-mail da gerência de cultura - cultura@itauna.mg.gov.br até o dia 20/11.